【靚太安樂窩】夫婦裝修25年殘舊黃大仙公屋　3房2廳特設愛犬懷念飾櫃

▲ 窩心主人在愛犬離世才決心大翻新全屋，在滿足全家人擁有私人空間的的同時，更特別預設飾櫃懷念愛犬。

相信不少人都認同狗狗是人類最好的朋友，同樣地，窩心主人亦會顧及愛犬感受，待牠離世後才決心將25年殘舊公屋裝修，變成一家四口各自能擁有私人空間、實用性極高的安樂窩。

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女戶主Queenie一家四口連狗狗住在黃大仙區一間兩房兩廳480呎公屋。由於居住多年，單位裝潢早已殘破不堪，以致不敢邀請朋友作客，加上兒子日漸長大成人，所以Queenie五年前已想大翻新全屋，改善逼狹的居住環境。不過一個原因，令裝修大計延遲。

狗狗好怕陌生人，有次我地全家去旅行，交比朋友照顧五日。返到黎，佢嬲左我，房門都吾出，完全吾理我。之後，我地都吾敢全家一齊旅行，點都要留一個係屋企陪佢，結果一直吾敢裝修。

Queenie表示愛犬在上年因年老去世，所以才決心實行裝修大計。她花5個月做資料搜集，最後在機緣巧合下，遇到一間用料質素、服務及價錢都滿意的裝修公司。由於她喜歡招呼朋友和下廚，加上家人要求增設儲物空間，所以就將全屋間隔大改，由兩房兩廳變三房兩廳。

全爆全屋 滿足家人需要

雖然裝修後客廳面積減少，但就增設地台，方便休息及儲物。飯廳亦加設置頂式儲物櫃，而中間位置就改造成酒櫃，滿足丈夫對大量儲物空間的要求。愛下廚的Queenie表示全屋最滿意地方是半開放式廚房，因為廚房變得寬敞，廚具擺放位置更是量身訂造。另外，將原本主人房面積一開二之後，兩個兒子都有各自房間擺放個人用品，善用空間。

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Queenie: 設計簡簡單單，只想家人住得舒適

在經歷愛犬離世的傷悲後，身為屋主、妻子及兩子之母的Queenie表示設計風格只需長青實用，最緊要一家人身體健康、齊齊整整。她又指，在構思家居設計時，已預留一個位置擺放愛犬的骨灰位。「預左個櫃位比佢，入面每一棵麵粉花都係親手做」，以表達對牠的思念。

工程詳情：

裝修時間為3個月，裝修費用：$35萬，當中包括全屋全爆工程、傢俬訂造連安裝、清拆泥水項目、水電工程及現場木工等。

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責任編緝：張懿慧