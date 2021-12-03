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【升中面試】一條龍優才書院中一僅收50外校生　家長學生齊面試提問環節慎踩地雷

中小學 17:58 2021/12/03

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優才書院第二輪面試，家長和學生要一起面見校長或副校長。

位於將軍澳的一條龍直資學校優才(楊殷有娣)書院（下稱優才），設有DSE文憑試及IB國際文憑雙軌課程，今年更首誕3名IB滿分狀元。該校提供資優教育，包括才華班、啟航導師計劃、課後資優等，另亦設國際化小班教學、培養多元智能等。

優才中一設140至150個學位，扣除小學部學生一條龍直升，大約可招收一班約24至25名外校生，視乎小學部的升讀人數而定。由於學校推行自訂課程，程度比一般學校教快半年，因此較難於中二至中五插班，有意安排子女入讀該校的家長，可循中一入學申請途徑考慮。

2022/23學年中一入學申請已於11月22日截止，現時中一至中六（G1-G12）全年學費由$38,280至$42,680不等，至於中五、中六（G11-G12）IB課程學費則為$85,580。

面試方面，去年受疫情影響，首輪面試採用網上形式，次輪面試則由家長及學生到校與校長或副校長面見。

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《最強直資中學天書》是由高科技教育中心蘇校長，綜合了他多年的教學心得及學生實戰經驗，籌備了超過一年時間編寫而成 内容包括直資中學的收生準則、面試內容及校內教學情況。電子書的頁數總共120頁，售價為380元，限時特價280元，收益將會全數扣除營運開支後，用於資助綜援家庭及單親家庭進行補習服務。

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責任編輯：王明芳

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