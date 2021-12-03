【圍封強檢】觀塘安田邨安健樓3人未有檢測　獲發強制檢測令

▲ 觀塘安田邨安健樓3人未有檢測，獲發強制檢測令（港府提供）

本港昨錄得一宗初步確診，28歲從美國回港的女子帶有L452R變異病毒，其11月20日離港前居安田邨安健樓，港府昨晚圍封其所住大廈，約1,100名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，詳情請見：下一頁；港府在強制檢測行動完成後，發現有3人未進行強制檢測，已向該3名人士發出強制檢測令。

港府今日上午約7時宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。當局宣布執法行動在今日上午約10時完結，發現有3人未進行強制檢測，已向該3名人士發出強制檢測令。



港府表示，亦希望沒有應門的6戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

任何於11月4日至12月2日期間曾身處安田邨安健樓超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於12月4日或之前接受強制檢測。

涉初步確診的28歲女子已接種2劑復必泰，11月20日離港前往美國，前日（1日）經航班SQ007抵港，於機場採樣檢測呈陽性，帶有L452R變種病毒，並出現病徵，Ct值少於30，即病毒量高。病人離港前居安田邨安健樓，昨晚7時圍封，而其於中環會德豐大廈10樓工作，最後上班為11月19日，潛伏期在港的工作地點和到訪的地點需納強制檢測，詳情請看：下一頁。

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責任編輯：鄧凱文