【家務達人】日本人夫每朝6點起身打掃全屋　潔癖兼強迫症不容物品放錯位

▲ 日本人夫化身家務達人，每朝6點起身打掃全屋。

不少老婆都會嫌丈夫污糟邋遢、不做家務，日本一名人夫可說是「家務達人」，每朝6點起身拖地打掃全屋，家中物品井然有序，不客許放錯位置，其愛整潔的程度似有潔癖兼強迫症，老婆有時會感到有壓力。

▲ 藝人金兒憲史結婚後，跟太太分擔家務，自始成為家務達人。（影片截圖）

日男婚後成為家務達人

日本綜藝節目《有吉的研討會》（有吉ゼミ）曾追訪當地演員金兒憲史，43歲的金兒憲史跟同為藝人的妻子楊原京子於2014年結婚，婚後育有兩兒。金兒憲史表示自己婚後才成為「家務達人」。

我原本也不是喜歡乾淨的，只是和她一起生活以後，覺得這些家事由我來做吧。當發現這裡乾淨了，但其他地方污髒，便一發不可收拾要所有地方都乾淨，慢慢變成現在的模樣。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片︰去自助烘焙店整甜品 與小朋友炮製零失敗檸檬蛋糕

邊縫罅隙不可有污漬

攝製隊追蹤了金兒憲史的一天，他每天6點起床開始打掃樓高兩層的住所，全屋地板拖一遍，包括門口玄關位置，邊縫罅隙都不放過，會仔細用指甲刮走邊位污漬，之後再將綑黑邊的指甲清洗及剪走。

在旁太太勸說，玄關的縫隙每天踩來踩去的，不用收拾得如此細緻。但金兒憲史一臉享受，更說手指是最棒的清潔工具，叫老婆也嘗試，當然她沒有理睬。而攝製隊大讚他清潔得很乾淨，他聽了以後流露出開心滿足的樣子。

▲ 雪櫃冰格用大量相同大小膠盒分類。

8大打掃堅持

另一方面，金兒憲史對家中物品位置都很講究，物品要分門別類，不可以有一絲塵埃。

1. 廚櫃調味品用透明膠盒儲存，貼有標籤標明內容，液體與固體調味料要清楚分開。

2. 雪櫃冰格用大量相同大小的膠盒分類，肉類及蔬菜絕不可混合。

3. 植物擺放要分毫不差，葉子要朝著指定方向，才不會擋住電視和路。

4. 梳化咕𠱸的後方拉鏈位在下方會感到渾身不自在。

5. 兒童房鋪的毛氈要用粘貼紙去仔細地清潔。

6. 鏡子不能留有痕迹。

7. 晾衣服時衣架與衣架之間要保持一個拳頭的距離。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

如果家中有丁點亂了，金兒憲史會周身不舒服，如液體醬油混入了粉末調味料區、雪櫃蔬菜混入了肉類區，都會拍照記錄下來，來緩解自己的焦慮。這是他沒有告訴過妻子的。太太認為丈夫將做家務變成「興趣」，更做到了「變態的專業級」，有時會感到壓力怕丈夫逐一檢查，但總括而言很感謝他為家付出。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳