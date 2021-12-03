  • 20°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 17:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【登革熱】本港今年錄2宗外地傳入個案　從印尼及印度傳入

社會 17:29 2021/12/03

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

（資料圖片）

衞生防護中心今日（3日）表示，上月26日至昨日期間，錄得1宗登革熱外地傳入個案，該名病人於潛伏期內曾到印度。截至昨日，今年共錄得2宗外地傳入登革熱個案，從印尼和印度傳入。

中心又指，去年共錄得22宗個案，包括21宗外地傳入個案及1宗本地個案，外地傳入個案主要從菲律賓有7宗、印尼有5宗、泰國有3宗、印度有2宗、馬來西亞有2宗和越南有2宗傳入。

中心呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

市民應注意下列防蚊措施：

  • 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞
  • 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵
  • 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內
  • 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟
  • 在雨季前把凹凸不平的地面填平
  • 避免在叢林逗留
  • 戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：余思嵐

相關文章

【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸
今日 15:09
【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸
【港康碼】薛永恒預計每宗申請需3至4日處理　已增人手及外展隊協助市民使用
今日 11:22
【港康碼】薛永恒預計每宗申請需3至4日處理　已增人手及外展隊協助市民使用
【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度
今日 11:45
【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度
【打劫貓狗】3人持鎚行劫動物拯救義工　劫走35隻貓狗後逃去無蹤
今日 15:13
【打劫貓狗】3人持鎚行劫動物拯救義工　劫走35隻貓狗後逃去無蹤
【Omicron變種病毒】港首名確診者昨出院　留醫逾半個月正接受14天隔離
今日 15:35
【Omicron變種病毒】港首名確診者昨出院　留醫逾半個月正接受14天隔離
【香港郵政】寄往瓜德羅普島及馬提尼克島特快專遞服務明起暫停　直至另行通知
今日 17:07
【香港郵政】寄往瓜德羅普島及馬提尼克島特快專遞服務明起暫停　直至另行通知

你可能感興趣

【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸
今日 15:09
【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸
【港康碼】薛永恒預計每宗申請需3至4日處理　已增人手及外展隊協助市民使用
今日 11:22
【港康碼】薛永恒預計每宗申請需3至4日處理　已增人手及外展隊協助市民使用
【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度
今日 11:45
【天氣寒冷】周末早上仍清涼氣溫約16度　下周初日間普遍氣溫24度
環境衞生 昆蟲 菲律賓 泰國 印尼 香港 印度

最高瀏覽

【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
13:00 2021/12/02
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
20:50 2021/12/02
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
12:36 2021/12/02
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】