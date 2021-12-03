【登革熱】本港今年錄2宗外地傳入個案　從印尼及印度傳入

▲ （資料圖片）

衞生防護中心今日（3日）表示，上月26日至昨日期間，錄得1宗登革熱外地傳入個案，該名病人於潛伏期內曾到印度。截至昨日，今年共錄得2宗外地傳入登革熱個案，從印尼和印度傳入。

中心又指，去年共錄得22宗個案，包括21宗外地傳入個案及1宗本地個案，外地傳入個案主要從菲律賓有7宗、印尼有5宗、泰國有3宗、印度有2宗、馬來西亞有2宗和越南有2宗傳入。

中心呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

市民應注意下列防蚊措施：

徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞

每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵

汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內

栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟

在雨季前把凹凸不平的地面填平

避免在叢林逗留

戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：余思嵐