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【青春本我】《聲夢傳奇》學員全員出動拍劇　Chantel梨花帶雨楚楚可憐

娛樂 18:10 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《聲夢傳奇》學員全體參演劇集《青春本我》。

TVB選秀節目《聲夢傳奇》捧出炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等，大台亦「食住個勢」，不時讓眾學員出席各大小活動，另外又把炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文（Windy）組成女團After Class。

音樂發展外，大台並安排《聲夢》學員全員，即是：炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）、黃奕斌（Hugo）齊演青春劇《青春本我》。

【青春本我】《聲夢傳奇》學員演繹《倒轉地球》　炎明熹技癢獻唱挑戰陶大宇

最新影片推介：炎明熹專訪

Chantel具演戲天份

劇集將於本周日（12月5日）晚在翡翠台首播，TVB旗下的myTV SUPER在今日（12月3日）發放新一批劇集，而且以《聲夢傳奇》人氣學員Chantel為焦點。

從劇照所見，Chantel雖然是首次拍劇，不過已有頗多演技發揮機會，當中相片有充滿少女情懷地含笑睇愛情漫畫，又有梨花帶雨的楚楚可憐look等，首次演戲便表情甚豐富，似乎頗有演戲潛質。

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JW助學生面對問題

《青春本我》故事以一間叫「本我學院」的學校為背景，Gigi（炎明熹飾）、Chantel（姚焯菲飾）、Rock（何晉樂飾）、Yumi（鍾柔美飾）、Aska（張馳豪飾）、Windy（詹天文飾）等學生，分別有着來自家庭、感情、友情、尋求自我價值等等煩惱。

新到校入職的輔導心理學家汪善美（JW王灝兒飾）希望幫助他們勇於面對、處理問題，促進心理健康，讓眾人可以好好享受短暫而美好的中學歲月。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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