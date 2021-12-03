【洗黑錢】警搗破洗黑錢集團拘11人　涉3年內清洗2.2億港元黑錢

▲ 警方搗破洗黑錢集團拘11人，涉3年內清洗2.2億港元黑錢。（曾秋文攝）

警方搗破一個洗黑錢集團，商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，在本年5月展開代號為「權杖」行動打擊洗黑錢活動，其間鎖定一間疑洗黑錢的匯款公司，在2019至2021年期間清洗達2.2億港元黑錢，此外集團有組織地招攬傀儡開銀行戶口協助。

警方本月1至2日展開拘捕行動，在新蒲崗一間匯款公司和全港多處拘捕8男3女（23至57歲），包括主腦、3名骨幹成員和7名傀儡戶口持有人，涉嫌「洗黑錢」罪，行動中檢獲逾100本屬於他人的支票簿、大量手機、電腦、網上銀行保安編碼器和轉賬紀錄等，相信已瓦解一個活躍的洗黑錢集團。

商業罪案調查科高級督察張文瀚表示，集團主腦開設一間持牌照的匯款公司，租用新蒲崗一工廈單位進行公司的正常業務，但暗中清洗黑錢，集團再/用傀儡戶口透過網上銀行不停轉賬，收款的戶口並無向海關登記作匯款公司的業務範圍。調查後警方發現集團涉及13個傀儡戶清洗約2.2億元黑錢，並在公司內搜出104本支票簿，分屬64個戶口，同時找到戶口紀錄和網上理財密碼，揭發集團原來操控更多傀儡戶口。另外傀儡戶口是經網上銀行申請開戶，因要上載一張自拍照，警方留意到不同申請人在同一地方自拍，相信是集團有組織招攬傀儡戶口。

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商業罪案調查科總督察顏凱欣表示，涉嫌清洗的黑錢中包括多種不同騙案，其中18宗在本港發生，最年輕的受害人為一名20歲內地來港讀書的男大學生，損失36萬元的生活費。她表示今年1至9月發生735宗電騙，其中有90多宗的受害人分佈在12間大專學院的內地生，警方呼籲他們要格外小心，留意多些本地新聞及提高防騙意識。

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記者：曾秋文