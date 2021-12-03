【國家隊訪港】百米飛人蘇炳添：作息嚴謹只為圓夢　對港熟悉稱「看港劇長大」

▲ 在東京奧運男子百米半準決賽跑出9秒83的「亞洲飛人」蘇炳添。（陳麗娜攝）

東京奧運國家運動員訪港代表團於今日（3日）抵港，展開為期3天的交流活動。

代表團成員來自12個比賽項目，有29名在東京奧運會上取得佳績的運動員和3名教練員，其中包括，在男子百米跑出9秒83的「亞洲飛人」蘇炳添及世界乒乓球史上獲奧運等大賽冠軍最多的馬龍等。

在東京奧運男子百米半準決賽跑出9秒83的「亞洲飛人」蘇炳添，日常作息嚴謹，規定自己每晚10時入睡，他解釋，因為自己有目標和夢想仍未實現，故日常作息會嚴格控制，每日進行訓練後，晚上會接受治療放鬆肌肉，然後與妻兒視像通話，10時左右入睡，已成生活習慣，到時間就做，「只要自己一日還未離開田徑場，便堅持做一件事，保持自己初心，不停提醒及反問自己這麼大年紀為何還留在田徑場上，讓自己有恆心做這件事。」

他又提到，2006年首次代表中山市來作賽，當時只有17歲，成績不錯有10秒59，指從小看港劇長大，對本港充滿熟悉感，更以廣東話說「就是你們說的7時半、8時半」，首次來港的印象很好，是看到香港四周與劇集中的描述一樣，到處高樓大廈，2016年亦曾隨團訪港覺得活動十分有意義，跟本地運動員、市民交流，因此十分期待是次活動。

第3次隨團訪港的馬龍，對於今次疫情下訪港未能與港人近距離接觸、返回珠海須接受隔離會否減低參與活動的趣味性，他表示，疫下訪港活動中互動環節作出了改變，但相信表演的精彩程度不會變化，今次行程中沿途看見市民的支持，相信活動能完滿成功舉行。

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記者：陳麗娜