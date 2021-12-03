【疫苗接種】創知中學率先帶31學生打科興　聶德權陪中一生聊天：唔為意已經打咗針

▲ 創知中學今日（3日）安排31名學生到社區疫苗接種中心接種科興疫苗。（相片由學校提供）

12至17歲青少年昨日（2日）起可選擇接種內地研發的科興疫苗，傳統愛國校創知中學今日（3日）率先安排31名學生到官涌體育館疫苗接種中心集體接種科興，該校校長黃晶榕隨行注射第3針科興，公務員事務局局長聶德權亦有到場視察。

該校學生接種率早前已達7成，並已在10月恢復全校面授課。黃晶榕稱連同今日打針同學，可提升至77%，目標做到100%接種。

該校中一級女生陳同學上星期剛踏入12歲，她表示早已想接種疫苗，惟因不合符年齡條件而無法接種，原打算滿12歲便接種復必泰疫苗，但政府開放科興疫苗供選擇，父母向自己解釋科興穩定性較高，且接種後可減低確診風險，故自己選擇科興，「父母都打齊3針科興」，她又指自己同班有大部分同學均已接種疫苗。

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另一名同樣是中一級的陳同學表示，自己接種時感到十分害怕，公務員事務局局長聶德權著他不要擔心，更詢問他「最近有咩玩」，自己與他聊天期間，

唔為意原來已經打咗針，唔覺痛，好開心，原本心理壓力令到我好驚。

陳同學續指，自己打針後最想參加田徑及羽毛球興趣班，「如果唔打少好多活動可以參與」。陳同學的父親今日亦有到場，他指自己是下班後到場接兒子回家。他形容，學校安排組織學生到社區接種中心接種疫苗「做得好好」，對平日需要上班的家長「方便咗好多」，認為做法能提升家長對子女的接種意欲。

該校中三級陳同學及麥同學接種後表示沒有不適。陳同學稱，知道科興副作用較復必泰低，令自己較有安全感，故選擇接種科興，而自己父母早前亦同樣選擇接種科興，「佢地都話無咩副作用，所以我都嚟打」。麥同學則指，與家人商量接種疫苗時，均有考慮到科興相較復必泰會較少出現心肌炎等副作用，故決定接種科興。中三級葉同學則指，打針後再期望可去日本旅行，期望多點同學盡快接種疫苗，讓學校回復正常校園生活。

創知中學校長黃晶榕表示，期望學生盡快接種疫苗，現時學校整體學生接種率達74%，連同今日接種的學生則達77%，「目標當然是去到100%」，所以學校會因應不同級別的學生，有不同時間表，並持續組織不同學生前往接種疫苗。

黃晶榕續指，得悉不少家長認為科興的副作用較低，故一直期待子女能接種科興，所以當政府一公布可以降低到12歲接種科興時，便有一批家長立即預約。被問到會否希望申請外展隊到校接種，他則指現時到社區接種中心接種疫苗十分方便，故暫無計劃申請外展隊。

▲ 創知中學校長黃晶榕隨行並接種第3針科興疫苗。（相片由學校提供）

官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，近日市民取即日籌打針反應不錯，「最近氣氛好似幾好」，估計或與近日出現變種病毒omicron有關。他透露，政府下調科興接種年齡後，昨日首日約20至30名年輕人「walk in」，而流程亦順暢，「最多都係登記要多少少時間」。他相信，隨著接種學校比例增加，會有愈來愈多學生願意接種，又透露在部份接種中心停開後，官涌或會恢復早前「朝八晚八」的接種時間。

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記者：洪芷晴