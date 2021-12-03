【九巴優惠】12月節假日長者可免費乘搭81條九巴線　【附車費回贈方法】

▲ 12月節假日長者可免費乘搭81條九巴線，10工作天後再拍卡即可享車費回贈。（資料圖片）

九巴推出長者免費乘車優惠，在12月所有周末周日，連同聖誕假期一共9天，為長者提供81條九巴過海線及所有R旅遊線的免費乘車優惠。回贈車資方法亦進一步簡化，長者八達通乘客先上車拍卡，10個工作天後以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。

持有長者八達通的乘客，於12月4、5、11、12、18、19、25、26及27日，以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭由九巴營運的過海巴士線及所有R旅遊線。長者須以長者八達通卡或產品繳付車費，10個工作天後，透過下列途徑拍卡，便可享$2車資回贈。

透過八達通乘搭全線九巴及龍運巴士

已安裝了「八達通 App」的手機或流動裝置

任何一間7-Eleven便利店以八達通消費或增值

八達通PC閱卡機

設於指定港鐵站及商場內的八達通服務站拍卡，詳情及位置可參閱八達通網頁

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記者：黃穎津