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【九巴優惠】12月節假日長者可免費乘搭81條九巴線　【附車費回贈方法】

社會 18:18 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

12月節假日長者可免費乘搭81條九巴線，10工作天後再拍卡即可享車費回贈。（資料圖片）

九巴推出長者免費乘車優惠，在12月所有周末周日，連同聖誕假期一共9天，為長者提供81條九巴過海線及所有R旅遊線的免費乘車優惠。回贈車資方法亦進一步簡化，長者八達通乘客先上車拍卡，10個工作天後以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。

持有長者八達通的乘客，於12月4、5、11、12、18、19、25、26及27日，以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭由九巴營運的過海巴士線及所有R旅遊線。長者須以長者八達通卡或產品繳付車費，10個工作天後，透過下列途徑拍卡，便可享$2車資回贈。

  • 透過八達通乘搭全線九巴及龍運巴士
  • 已安裝了「八達通 App」的手機或流動裝置
  • 任何一間7-Eleven便利店以八達通消費或增值
  • 八達通PC閱卡機
  • 設於指定港鐵站及商場內的八達通服務站拍卡，詳情及位置可參閱八達通網頁

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記者：黃穎津

 

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