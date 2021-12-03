【立法會選舉】新界西北選民收新界東南候選人簡介　周浩鼎促政府儘快糾正

▲ 李世榮（左）、周浩鼎（右）。（林曉君攝）

立法會選舉本月19日舉行，合資格選民近日陸續收到政府寄出的投票通知書及當區候選人簡介。不過，有新界西北的選民，收到的卻是新界東南的候選人資料。受影響的民建聯周浩鼎要求政制及內地事務局責成相關部門儘快糾正錯誤，又促選舉管理委員會主席馮驊公開交代。

新選舉制度下，地區直選由過往5區變成10區，其中新界分為5區，即新界東南（西貢區及沙田區東部）、新界西北（屯門區及元朗區東南部）、新界東北（大埔區及沙田區西部）、新界西南（葵青區及荃灣區）、新界北（北區及元朗區西北部）。

▲ 有新界西北選民收到新界東南候選人資料。（林曉君攝）

新界西北候選人周浩鼎指出，近日在街站中發現好多市民對選舉認知不足，如今再發生選舉事務處失誤，令資訊進一步混亂，可謂「屋漏偏逢連夜雨」，認為港府有責任加強宣傳。周浩鼎指，事件發生後，已和政制局溝通，要求儘快糾正錯誤。

▲ 選舉事務處指候選人可於12月6日前修訂候選人簡介。

新界東南候選人李世榮則批評選舉事務處一錯再錯，他稱，昨晚收到選舉事務處電郵，指所有地方選區候選人，可於12月6日之前，重新修訂「候選人簡介」。李世榮指從政多年，從未試過類似情況，他認為，若容許修訂，意味候選人早前的策略和部署，可供其他候選人參考作修改，將造成選舉不公。李世榮已致電要求選舉事務處交代，但尚未得到回覆。

另外，李世榮發現，選舉事務處在票站安排上失當，如居住在耀安邨的選民，以往可前往距離約30米的保良局莊啟程小學票站投票，但今年選舉卻被安排到距離逾300米距離的馬鞍山聖若瑟中學票站。同時，居住在馬鞍山聖若瑟中學票站的錦禧苑選民，卻要步行300米到保良局莊啟程小學票站投票。他擔心，相關安排會影響選民的投票意慾，要求選舉事務處解釋。

新界西北候選人尚有田北辰、黃俊瑯。

新界東南候選人還有蔡明禧、林素蔚。

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記者：林曉君