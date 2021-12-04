【冬天的冠軍】俄小學生停課標準-52°C　世界最寒冷地區入冬首日低至-53.1°C

▲ 「全球最寒冷居住地」俄羅斯奧伊米亞康於入冬第一天，氣溫已低至零下53.1度。

北半球進入冬季，香港溫度跌至10幾度，港人已頻頻嗌凍，但有「全球最寒冷居住地」之稱的俄羅斯西伯利亞村莊奧伊米亞康（Oymyakon），於2021年入冬的第一天，便錄得氣溫低至零下53.1度，難以想像當地人如何生活。

綜合俄羅斯衛星通訊社及BBC天氣報道，俄羅斯多處出現極嚴寒天氣，其中西伯利亞村莊奧伊米亞康（Oymyakon），於2021年入冬的第一天錄得氣溫零下53.1度，而位於奧伊米亞康附近的傑良基爾（Delyankir）更錄得零下53.9度。

此外，俄羅斯其他地區包括烏斯季涅拉鎮錄得零下49度、上揚斯克市零下48度，而奧列尼奧克和丘休爾村則為零下45度。

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史上最低溫-71°C

奧伊米亞康於1926年，有科學家測得當地最低氣溫達至零下71度，故被認為是世上最寒冷居住地，也是人類生活條件最極端的地方之一。

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不過，當地居民完美體現「戰鬥民族」的精神，當地政府規定，氣溫若降至零下52度，7至10歲的小學生才不用上學；若降到零下56度，其他年齡層的學生也需留在家中。換言之，今次氣溫零下53.1度，只有小學生停課，中學生都要繼續返學。

▲ 學生凍得眼睫毛結霜。（影片截圖）

當地只有一所學校，在極寒天氣下也照常運作。學校上課時間為上午9時至下午5時，但由於當地緯度較高，學童出門時太陽仍未升起；而當地冬季日照時間短，下午2時許就會日落，因此學童需要摸黑上下課。

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去年12月8日上午9時許，奧伊米亞康錄得零下51度，差1度才達到停課要求，學生仍要硬着頭皮返學。當地攝影師Semyon Sivtsev拍下這班「戰鬥民族」小學生上課的情形，可見學生身穿大衣、戴上防寒面罩，在積雪中蹣跚前行，有小學生更凍得眼睫毛結冰仍堅持上課，毅力驚人。

由於學童出門時，街上仍是漆黑一片，父母都會陪同孩子走路上學；來自附近村落的學生，則需搭車程約10至18分鐘的巴士回校。Semyon Sivtsev表示，他必須隨時帶著手套，若不戴手套，相信手指會凍傷，所以他必須在短時間內盡快完成拍攝。

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責任編輯︰王明芳