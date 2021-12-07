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【聖誕2021】抗衰老品牌FILORGA限時優惠　買滿$880送聖誕倒數日曆＋總值$1,057禮品

休閒消費 15:39 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

威抗衰老品牌 FILORGA限時優惠送聖誕倒數日曆。

轉眼來到了12月，現時氣溫驟降加上天氣乾燥，大家要記得要加強保濕！近日，抗衰老品牌FILORGA除了推出最新NCEF-SHOT新肌賦活水光療程原液以及TIME-FILLER INTENSIVE全效抗皺精華外，還適逢聖誕佳節，FILORGA於官方網店推出了限時限量優惠，為大家帶來聖誕珍藏版倒數日曆。

NCEF-SHOT 新肌賦活水光療程原液 

FILORGA指新肌賦活水光療程原液是針對肌膚缺乏活力及缺水乾燥而設，可以改善皮膚老化問題，每日早晚使用，每次使用0.75ml份量，適用於面部、頸部及鎖骨位置。

最新影片推介：

TIME-FILLER INTENSIVE全效抗皺精華

FILORGA指TIME-FILLER INTENSIVE全效抗皺精華可對抗5大皺紋，包括：表情紋、深紋、表面紋、乾紋及頸紋，能7天減淡5大皺紋，緊緻肌膚，有抗衰老功效。

    點擊圖片放大
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FILORGA官網限時限量優惠

FILORGA表示由即日起至12月30日，於網店購物滿HK$500，再加購HK$380 OPTIM-EYES全新升級亮麗眼霜，即可獲2021年FILORGA聖誕珍藏版倒數日曆。內藏24份不同驚喜，份份不同，總值HK$2,564。

另外購物滿HK$800，FILORGA更會送上聖誕糖果屋禮品，總值HK$1,057，內含旅行裝面霜及面膜，小禮盒。12月30日前於購物車，輸入FILORGA官網限時獨家優惠代碼「HYDRA01」，更額外獲贈玻尿酸保濕精華7ml。

FILORGA另有雙12優惠官網限時優惠，即日起至12月12日，買2件正價單件產品，即送黑鑽活齡奢華逆轉齡組合12件旅行套裝，總值HK$1,900。

專櫃限時優惠

即日起至12月31日，FILORGA有專櫃限時優惠，大家可以優惠價購入以下套裝：

1. HK$1,425購入總值HK$4,165的黑鑽活齡修護全效套裝

2. HK$665即可購買總值HK$2,228的NCEF新肌賦活水光療程初體驗套裝

3. HK$565入手價值HK$1,312的TIME-FILLER INTENSIVE全效抗皺精華體驗套裝。

FILORGA表示由即日起至12月31日，在專櫃購買任何FILORGA產品，將隨機送一款FILORGA聖誕精緻吊飾，價值高達HK$296。

當中3款包括：粉顏亮膚組合聖誕精緻吊飾、緊緻亮白組合聖誕精緻吊飾或淨透亮白雙重面膜聖誕精緻吊飾各15ml x2。

    點擊圖片放大

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優惠只適用於海港城FACESSS、金鐘廊FACESSS及尖沙咀SOGO專櫃。

海港城FACESSS地址：九龍尖沙咀海港城海運大廈 Facesss Shop202-V2專櫃

金鐘廊FACESSS地址：金鐘金鐘道金鐘廊 93 號 Facesss-D13A專櫃

尖沙咀SOGO專櫃地址：尖沙咀彌敦道20號崇光百貨B1專櫃

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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記者：蕭雅文

崇光百貨 金鐘 產品 面膜 海港城 品牌 保濕 SOGO 尖沙咀 著數優惠

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