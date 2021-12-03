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【MIRROR成員】跟Do姐肖像首印上古董帆船　姜濤：同第九胎一樣期待

娛樂 19:00 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

上月姜濤和Do姐鄭裕玲首度合戶作拍旅遊玩樂平台宣傳片，Do姐傳授了姜濤「玩精啲!玩盡啲!」的竅門，更試玩民航飛機的模擬飛行體驗！而新一輯宣傳片中，更有二人肖像的古董帆船正式啟航。

此印有人氣男團MIRROR成員姜濤及Do姐肖像的帆船，是全港首隻印有肖像的主題古董帆船，將於12月3日啟航，坐上主題帆船可以用最美角度同「姜帆」打卡，欣賞維港兩岸聖誕燈飾，可以另一角度遊維港及與姜濤、Do姐肖像帆船打卡。

Do姐表示：「今次的古董帆船印有我們的肖像，是香港的第一次！我十分期待！定必會趁著聖誕節抽時間去打卡，欣賞兩岸燈飾，當然更希望在不久的將來再次與姜濤合作，屆時可以一起到海外拍攝旅遊行程。」

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最新影片：炎明熹訪問

姜濤表示：「這艘帆船和第九胎一樣令我很期待，因為第一次將我的樣子印刷在帆上並在維港中心出現。在2021的最後一個月面世，感覺就好像有我和Do姐陪著大家看聖誕燈飾、吹海風，一同輕鬆地感受節日氣氛。」

「唯美的畫面未必通通遠在天邊」，就如姜濤個人單曲《亞特蘭提斯》中歌詞提到，帶出只要和珍惜的人一起，就是最好的畫面的大道理。愛情如是，友情如是，姜濤和Do姐跟大家一起體驗維港夜景，好像陪大家一起看平時不為意、錯過了的香港美景。

撰文 : TOPick柴犬出動

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