  • 19°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 20:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【梅艷芳】商標註冊類別若不包括電影　律師認為指控難以理解 

社會 19:06 2021/12/03

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

梅艷芳胞兄梅啟明入稟高院，指電影「梅艷芳」製作公司侵犯其所持商標。陳靜儀攝

已故藝人梅艷芳胞兄梅啟明，日前入稟高院指控電影「梅艷芳」製作公司涉侵犯其持有梅艷芳的商標。有律師指出，若所持商標註冊類別不包括電影的話，難以理解指控侵犯商標的說法。

梅啟明稱擁有「梅艷芳」商標，入稟指電影公司涉侵權，並要求法庭頒令禁制電影公司繼續侵犯有關商標，並作出賠償，詳情即看：【下一頁】

據梅啟明入稟狀顯示，其所持一般商標註冊類別為14，範圍包括珠寶及手錶等貨品，當中並不包括電影。律師楊名遠指出，若所持一般商標註冊屬貨品，而指向侵犯商標屬電影的話，楊認為指控難以理解。

楊舉例說明，若現時有人以「梅艷芳」命名珠寶的話，於此情況下或屬侵犯商標。至於防禦商標，楊解釋是用作擴大保障範圍，防止其他人作登記。入稟狀中提及的防禦商標類別雖然包括電影，楊指由於註冊尚未完成，若指向電影涉侵犯商標的話，認為電影與珠寶離天隔丈遠。

楊補充指，任何人可就商標作註冊，只要沒有人提出反對便可，若申請人有足夠資金的話，可就各項類別作商標註冊。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：林育慧

律師 電影 經濟 珠寶 梅艷芳 香港

最高瀏覽

【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
20:50 2021/12/02
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
13:00 2021/12/02
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
12:36 2021/12/02
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】