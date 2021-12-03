【梅艷芳】梅啟明持「梅艷芳」商標註冊不包括電影 律師：指控難以理解

▲ 梅艷芳胞兄梅啟明入稟高院，指電影「梅艷芳」製作公司侵犯其所持商標。陳靜儀攝

已故藝人梅艷芳胞兄梅啟明，日前入稟高院指控電影「梅艷芳」製作公司涉侵犯其持有梅艷芳的商標。有律師指出，若所持商標註冊類別不包括電影的話，難以理解指控侵犯商標的說法。

梅啟明稱擁有「梅艷芳」商標，入稟指電影公司涉侵權，並要求法庭頒令禁制電影公司繼續侵犯有關商標，並作出賠償，詳情即看：【下一頁】

據梅啟明入稟狀顯示，其所持一般商標註冊類別為14，範圍包括珠寶及手錶等貨品，當中並不包括電影。律師楊名遠指出，若所持一般商標註冊屬貨品，而指向侵犯商標屬電影的話，楊認為指控難以理解。

最新影片

楊舉例說明，若現時有人以「梅艷芳」命名珠寶的話，於此情況下或屬侵犯商標。至於防禦商標，楊解釋是用作擴大保障範圍，防止其他人作登記。入稟狀中提及的防禦商標類別雖然包括電影，楊指由於註冊尚未完成，若指向電影涉侵犯商標的話，認為電影與珠寶離天隔丈遠。

楊補充指，任何人可就商標作註冊，只要沒有人提出反對便可，若申請人有足夠資金的話，可就各項類別作商標註冊。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：林育慧