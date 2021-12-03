【一屋Hermès】羅志祥與愛犬拍照豪宅曝光　 收藏一櫃Hermès Birkin 包包

▲ 羅志祥與愛犬拍照豪宅曝光，收藏一櫃Hermès Birkin包包。

不止女士們喜歡愛馬仕Hermès包包，台灣藝人羅志祥（小豬）同樣鍾情愛馬仕手袋。小豬自從與舊愛周揚青分手後，遭對方大爆私生活混亂，停工已超過1年，小豬終於推出新歌。

小豬近日為家中的愛犬Yuki慶祝生日，並為Yuki開設了ig社交網帳戶，不時分享Yuki可愛照片。小豬分享一張Yuki在其衣帽間的相片，相片中最吸睛地方是小豬有一個Hermès玻璃飾櫃，裡面最少有11隻Birkin 40，包括有鱷魚皮，全部都是金扣，Hermès放滿整個大櫃，這些包包最少超過200萬港元。

相片中，小豬扮Yuki 寫道：「爸爸不要緊張哦！我只是逛逛沒有咬你的包！」有網民留言表示小豬炫富，只想晒自己有幾多的名牌包包，更指他包包比女生還要多。

亦有眼利網民發現，衣帽間右上角有一個黑色的CHANEL手袋，有網民問小豬，「你確定是爸爸不是媽媽? 」

要數到圈中最鍾情Hermès包包的，莫過於是袁靚靚﹐有傳丈夫張智霖（Chilam）累積花了超過2000萬買手袋給靚靚。去年有網民見到袁詠儀到內地名店Hermès購物，更指她一口氣買下6個手袋及16件衣服。

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不過，袁詠儀隨即在微博回覆解畫指：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」。

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在靚靚喜愛的款式非常多樣化，有Mini Bolide Bag，白色的手袋設計簡約，可用作日常配搭之用。袁詠儀亦有Kelly Mini Leather Handbag，這款手袋可謂是經典款之一，設計簡單但有金扣點綴，華而不俗。

而另一經典款手袋Hermes Constance，靚靚就收有黑色及紅棕色鱷魚皮款色。