  • 19°C
香港時間 : 20211203日 (週五) 20:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一屋Hermès】羅志祥與愛犬拍照豪宅曝光　 收藏一櫃Hermès Birkin 包包

娛樂 19:14 2021/12/03

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

羅志祥與愛犬拍照豪宅曝光，收藏一櫃Hermès Birkin包包。

不止女士們喜歡愛馬仕Hermès包包，台灣藝人羅志祥（小豬）同樣鍾情愛馬仕手袋。小豬自從與舊愛周揚青分手後，遭對方大爆私生活混亂，停工已超過1年，小豬終於推出新歌。

小豬近日為家中的愛犬Yuki慶祝生日，並為Yuki開設了ig社交網帳戶，不時分享Yuki可愛照片。小豬分享一張Yuki在其衣帽間的相片，相片中最吸睛地方是小豬有一個Hermès玻璃飾櫃，裡面最少有11隻Birkin 40，包括有鱷魚皮，全部都是金扣，Hermès放滿整個大櫃，這些包包最少超過200萬港元。

相片中，小豬扮Yuki 寫道：「爸爸不要緊張哦！我只是逛逛沒有咬你的包！」有網民留言表示小豬炫富，只想晒自己有幾多的名牌包包，更指他包包比女生還要多。

亦有眼利網民發現，衣帽間右上角有一個黑色的CHANEL手袋，有網民問小豬，「你確定是爸爸不是媽媽? 」

要數到圈中最鍾情Hermès包包的，莫過於是袁靚靚﹐有傳丈夫張智霖（Chilam）累積花了超過2000萬買手袋給靚靚。去年有網民見到袁詠儀到內地名店Hermès購物，更指她一口氣買下6個手袋及16件衣服。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

不過，袁詠儀隨即在微博回覆解畫指：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」。

最新影片

在靚靚喜愛的款式非常多樣化，有Mini Bolide Bag，白色的手袋設計簡約，可用作日常配搭之用。袁詠儀亦有Kelly Mini Leather Handbag，這款手袋可謂是經典款之一，設計簡單但有金扣點綴，華而不俗。

而另一經典款手袋Hermes Constance，靚靚就收有黑色及紅棕色鱷魚皮款色。

相關文章

【愛馬仕】吳若希晒Hermes+Chanel手袋　最愛特別訂製Kelly 25
15:56 2021/10/20
【愛馬仕】吳若希晒Hermes+Chanel手袋　最愛特別訂製Kelly 25
【HERMES手袋】愛馬仕6大秋冬必入手袋　4.6萬元拉闊H字Hermes Geta必成經典
10:53 2021/11/19
【HERMES手袋】愛馬仕6大秋冬必入手袋　4.6萬元拉闊H字Hermes Geta必成經典
【天價Hermes 】佳士得創全球手袋拍賣紀錄　Hermes 鱷魚皮Kelly 28 成交價400萬
18:57 2021/11/26
【天價Hermes 】佳士得創全球手袋拍賣紀錄　Hermes 鱷魚皮Kelly 28 成交價400萬

你可能感興趣

【愛馬仕】吳若希晒Hermes+Chanel手袋　最愛特別訂製Kelly 25
15:56 2021/10/20
【愛馬仕】吳若希晒Hermes+Chanel手袋　最愛特別訂製Kelly 25
【HERMES手袋】愛馬仕6大秋冬必入手袋　4.6萬元拉闊H字Hermes Geta必成經典
10:53 2021/11/19
【HERMES手袋】愛馬仕6大秋冬必入手袋　4.6萬元拉闊H字Hermes Geta必成經典
【天價Hermes 】佳士得創全球手袋拍賣紀錄　Hermes 鱷魚皮Kelly 28 成交價400萬
18:57 2021/11/26
【天價Hermes 】佳士得創全球手袋拍賣紀錄　Hermes 鱷魚皮Kelly 28 成交價400萬
品牌 手袋 羅志祥

最高瀏覽

【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
20:50 2021/12/02
【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門行駛中時飛脫　故障列車移離主行車線港島綫服務陸續恢復正常【不斷更新】
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
13:00 2021/12/02
【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
12:36 2021/12/02
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】