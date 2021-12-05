【叱咤樂壇】Jace成Dee哥護花的女主角　陳凱詠自揭跟兩大男團關係

今年《叱咤樂壇頒獎禮》大熱獎項「我最喜愛的女歌手」進入新時代，當中出道三年的陳凱詠（Jace）入圍了最後五強，她直呼從沒有想過。真的意外？事實過去一年，Jace在工作上相當勤力，除無休出歌、做騷，更兼顧拍劇、做主持，努力有回報，下一任天后似是太遙遠，至少Jace已拿下了上位入場券。

二品官

今屆角逐「我最喜愛的女歌手」五強名單（排名不分先後）包括：陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜、Serrini和方皓玟，Jace坦言這個名單對她來說已是贏了。「去年入過八強，已經知道不容易，故好感謝我的一班粉絲，經常為我作出鼓勵。」

現在每一班粉絲群組都有個專屬稱號，Jace的就取名「二品官」，靈感來自她的歌曲《天生二品》。「其實因為疫情關係，不能經常可以搞fans聚會，最難忘是今年5月出碟，總於有機會搞一次活動，見到她們的支持，亦都好乖，實在好窩心。」

盛舞者

Jace在初中時因喜歡蔡依林，同時熱愛聽外國跳舞組合如Black Eyes Peas，因此對跳舞產生興趣，在父母同意下開始學跳舞，由jazz funk、hip hop等展開學跳之路。

她在中學開始已在課餘時間習舞，更曾當兼職舞者，亦跟很多熱愛舞蹈的同路人成為戰友。現時她拍MV或音樂會，也有了固定跳舞班底。「我今個月的音樂會，就會跟自己的dance crew合作，像見証了幾年的成長，頗為期待。」

▲ Jace 今年成績很好。

AK識於微時

不要去羡慕，Jace跟現今兩大男團MIRROR和ERROR都甚有淵源。今年9月中她在行九展舉行《PROCESSED音樂會》，當時就獲MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）、顧定軒等好友捧場，而AK亦已落實會為Jace 12月的音樂會現身做嘉賓，令Jace大讚對方有義氣。

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說到彼此結緣，則是早在《全民造星I》，「當時我是在節目任幕後，幫手做Styling的工作，其中就要幫一班男參賽者搵衫，也是那時認識了AK。後來他成為MIRROR成員，我、Dusty Bottle和AK也一齊演出，亦曾合作過廣播劇《Last Seen》，他很關心朋友，今次我開騷，都知他的期好難夾，但AK就講只要給了日子，就一定可以預留給我，非常有義氣。」

英雄救美

Jace之前在《Chill Club：The New Vibes》音樂會上，在演出期間裙子險掉下來，幾乎走光，幸同台ERROR的阿Dee（何啟華）即除下外套為她遮擋，盡展護花風度。

其實Jace早期為唱片公司網上頻道拍片做主持時，便曾訪問過阿Dee，Dee哥在片中分享做dancer的苦與樂。Jace道來原因：「Dee哥在街舞界可十分出名，因他真的很有熱誠推介跳舞，故有機會做主持，就即刻想到要採訪他。」

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而跟Dee加深認識，則是二人合作ViuTV劇集《娛樂風雲》。「一班演員共處了三個月，Dee會經常度gag，過程好難忘又開心。」

至於上次台上「英雄救美」，Jace也感激Dee哥的仗義出手。「雖然我沒有走光，但最痛心是令我和他的演出未能完整呈現，或者有過錯失才叫遺憾。就算將來會找他做嘉賓，也會再做別的表演。」

沉澱再出發

自言今年工作豐盛的Jace，首要是先做好12月的音樂會，才再整頓心情迎接頒獎禮。明年可會準備更大的舞台，Jace坦言未想太遠。「因今年做了很多不同類型的工作，都希望可以好好沉澱，檢討得失，方能在未來更享受舞台演出。」

▲ Jace感謝粉絲的支持。

記者：區家歷