【Omicron變種】曾逗留冰島和新加坡非香港居民　下周一起不准入境

▲ 曾逗留冰島和新加坡非香港居民，下周一起不准入境。（資料圖片）

政府早前指會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。政府今日（3日）公布，按全球最新疫情發展，將於12月6日凌晨零時起，指明冰島和新加坡為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。



政府表示，因應冰島和新加坡確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月6日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種、並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

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責任編輯：黃悅晴