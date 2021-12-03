【全日面授】楊潤雄指全港367校申請恢復全日面授課　134校涉全校申請

▲ 教育局局長楊潤雄表示，截至昨日（2日）已接獲367間中學申請恢復全日面授課。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（3日）表示，截至昨日（2日），全港有134間中學申請全校全日上課，另有233間中學申請在部分級別全日上課，合共涉及367間中學。

他指出，當中115間中學實施全校全日上課，另有227校亦已恢復在部分級別全日上課。

翻查資料，申請全校全日上課的134校，約佔全港中學26%；連同申請部分級別全日上課的學校，共佔72%。

除接種復必泰疫苗，12至17歲青少年昨起可選擇接種科興疫苗，傳統愛國校創知中學今日率先安排約31名學生，以團體形式預約社區疫苗接種中心接種科興。

【疫苗接種】創知中學率先帶31學生打科興 聶德權陪中一生聊天：唔為意已經打咗針（詳情即看：【下一頁】）

楊潤雄表示，接種新冠疫苗對保護青少年十分重要，除可預防感染，亦能降低重症和死亡率。政府將有序降低疫苗接種年齡，希望逐步幫助學生在更安全的情況下回復正常的校園和日常生活，呼籲學生、家長及學校同工支持各項防疫抗疫措施。

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記者：馮琪雅