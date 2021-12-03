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【強制檢測】4個指明地方納強檢　包括中環1間咖啡店及3間幼稚園

社會 20:18 2021/12/03

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

4個指明地方納入強制檢測公告，包括中環1間咖啡店及3間幼稚園。（陳永康攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士，須於12月5日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在12月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應於潛伏期間曾於香港逗留的1宗輸入個案，有1個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。 

另外，由於3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案曾到訪的地方

任何在11月16日下午6時至下午9時期間曾身處香港中環士丹頓街8號地鋪 MANA! SOHO 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

B. 其他 （已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

任何在11月20日至12月3日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）。

1. 香港基督教女青年會宏恩幼稚園 -- 深水埗怡靖苑閒靜閣1-8號地下

2. 香港宣教會優質幼兒學校 -- 粉嶺欣盛苑商場KG01號鋪

3. 仁愛堂顏寶鈴幼稚園 -- 屯門友愛邨愛義樓低座地下

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記者：黃穎津

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