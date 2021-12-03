【打擊賭博】警方搗破旺角非法釣魚機賭場　拘3男2女

▲ 警方檢獲1部釣魚機、5部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約500元賭款。（警方提供）

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（3日）下午展開代號「蓄勢」(FULLBOOM) 的反非法賭博行動，突擊搜查旺角花園街118號一個單位，搗破一個非法釣魚機賭場。



警方於單位內拘捕一名30歲姓趙男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎26歲至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們已獲准保釋候查，須於12月中旬報到。

▲ 警方於單位內拘捕一名30歲姓趙男子，以及另外2名本地男子及2名本地女子。（警方提供）



行動中，人員檢獲1部釣魚機、5部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約500元賭款。



警方表示，犯罪份子經營的非法賭場位於民居附近，其衞生情況非常惡劣，並對附近民居造成極大滋擾。警方會繼續進行相關的執法行動，打擊有關非法活動，以提升區內治安。



警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁個月。



此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，警方亦將加大力度，打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。

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記者：黃穎津

