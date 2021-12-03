【立法會選舉】寄錯候選人資料予數十選民　選舉事務處致歉

▲ 選舉事務處指，合約承辦商在包裝資料過程中出現人為錯誤，以致寄錯候選人資料給選民。（林曉君攝）

選舉事務處表示，經初步調查，發現有關合約承辦商在包裝資料過程中，出現人為錯誤，以致將另一選區的候選人簡介，錯誤地寄給數十名選民。選舉事務處表示，正安排盡快將正確的候選人簡介重新寄送給受影響的選民。又指，對事件引起有關選民的不便，深表歉意。

民建聯新界西北候選人周浩鼎今表示，有新界西北的選民反映，政府寄出的投票通知書，所附帶的候選人資料，屬新界東南選區。周浩鼎要求政制及內地事務局責成相關部門儘快糾正錯誤，又促選舉管理委員會主席馮驊公開交代。

選舉事務處今晚回應事件，確認處方曾收到一名來自新界西北選民的通知。得悉事件後，即展開調查，一方面與有關合約承辦商確認其有否按既定程序包裝及寄送候選人簡介，同時亦嘗試聯絡與涉事選民同區的其他選民，了解有否出現同樣情況。經初步調查，發現有關合約承辦商在包裝資料過程中，出現人為錯誤，以致將另一選區的候選人簡介，錯誤地寄給數十名選民。處方強調，會進一步加強監管合約承辦商的工作，防止同樣情況再次出現。

新界西北候選人尚有田北辰、黃俊瑯。

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責任編輯：林曉君