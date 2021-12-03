【車CAM直擊】將軍澳男子趴的士車頭被推行數百米　的士司機涉危駕被捕

▲ 片段中一名男子俯臥於一的士車頭之上，而該的士竟視若無睹，繼續於馬路上行駛。

昨日（2日）網上流傳一段行車記錄儀片段，片段中一名男子俯臥於一的士車頭之上，而該的士竟視若無睹，繼續於馬路上行駛。

警方其後接獲該名56歲的士司機報案，指他與1名51歲姓梁男子及其他駕駛人士在將軍澳唐俊街發生爭執。案件原列為糾紛。

警方經初步調查，相信該名的士司機於將軍澳寶邑路與梁男因駕駛態度問題爭執，期間的士司機嘗試離開，梁男爬上車頭阻止的士司機駕車離開，的士司機沒有理會並開動的士，繼續於馬路上行駛約數百米，當駛至唐俊街時由其他駕駛人士截停。



警方今日（3日）表示，該名的士司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。



梁男受輕傷，頭、手及腳痛，清醒被送往將軍澳醫院治理；的士司機報稱亦頭痛不適，清醒被送往將軍澳醫院檢查。

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記者：黃穎津