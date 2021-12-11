【明星扮靚】與Annabelle聯手推廣本地農作物　花藝師+攝影師+化妝師：結合打邊爐與花

▲ 本地農業Freelancer阿魚、星級攝影師Derek、Elly、星級花藝師Mi、星級化妝師Mimi Lau及模特兒Annabelle受訪。（受訪者提供）

本地農業Freelancer阿魚、星級攝影師Derek、Elly、星級花藝師Mi、星級化妝師Mimi Lau及模特兒Annabelle聯手合作，以本地飲食文化打邊爐結合時令本地農作物及花藝，打造一輯主題照片。

眾人分別接受TOPick訪問，分享是次合作的感受。

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本地農作物

在一個支援本地農業的組織「田嘢」當Freelancer的阿魚帶了南瓜、冬瓜仔、蓮藕及紅蘿蔔：「剛好是有根莖類農作物，而冬瓜仔本來是夏天的時令食物，所以這些都很珍貴。」

阿魚亦有進修花藝，今次跟花藝師Mi一起合作：「她跟我說想談論更多香港的飲食文化，以打邊爐作題材，很多時候我們也未必沒清楚食物的來源，恰好本地菜會奉行一套不時不吃的做法，Mi便問我有沒有一些時令蔬菜且適合打邊爐這主題。」

▲ （梁樂欣 攝）

談到本地農業不易做，阿魚很認同：「幸好看見愈來愈多有心人支持這事，香港人可以種植本地菜，不但能減少碳排放，且可得悉食物來源。大部分本地農夫都會進行有機耕種，沒有農藥及基因改造，真的會比較健康。」

她續指：「現時多了一些素食餐廳很願意去使用本地菜，當然是困難的，種菜的人是少的，所以普遍人會認為本地菜的價格是高。農夫需要專注於種植上，如果需要兼顧銷售便會感到困難，所以坊間上一些組織便會助農夫協調、運輸及推廣，讓大家知道香港有一些農夫每天都辛苦地種菜給香港人吃。」

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鏡頭背後

星級攝影師Derek及Elly今次一起用鏡頭紀錄，Derek認為：「打邊爐是香港很Signature的文化，所以以此作為食物及花的概念。我喜歡打邊爐，可以跟朋友邊打邊聊天，節奏較舒服，不用很趕急去吃飯，整件事都很Relax。很多元化，可吃海鮮、牛肉、菜、麵等，很適合不同的人一起吃。」

Elly也很喜歡打邊爐：「因為可以悉隨尊便、有很多選擇，基本上可以適合每個人的口味，湯底亦可以分兩邊，例如吃不吃辣，不同類型的朋友也可坐在一起聚首，最重要是可以選擇。」

▲ （梁樂欣 攝）

Elly指他們用上了霓虹燈，「因為這也是其中一個香港的文化，加上Mi和其他花藝師的作品將此呈現出來。」Derek覺得使用霓虹光管是比較特別的手法，「近年有很多人都很關注霓虹光管，這都是一些以前的香港特色，所以便加入這些元素。」

Elly談到今次有數個元素不可被忽略，「打燈時也會考慮如何去平衝，那個位置需要比較突出，Light-up需要強調的位置。」Derek則覺得最困難是將食物、花及人融合在一起，「拍攝一個人進食是一種挑戰，困難處在於那人該如何去吃、Posing如何才好看。」

▲ （梁樂欣 攝）

將花結合飲食

星級花藝師Mi經常跟學生進行一些Creative Project，並有意想將花及生活中的元素結合。她透露：「之前試過跟音樂結合，這次想到Life Style方面便想起了飲食文化，便去想兩者之間的關係。歷史上亦有不少花跟飲食上的合作，不論是視覺、味覺或嗅覺，都是人類在追求的。」

隨着現今社會上有打卡文化，加上食用花亦漸漸普及，Mi認為：「不論是打卡或味覺上的追求，開始探索花和食物的關係。」

她非常喜歡打邊爐，「小時候會很開心地跟家人外出用餐，最大印象就是到灣仔的大排檔內打邊爐。我的記憶就是一家人很開心，跟家人間的片段令我覺得打邊爐很開心。」

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這次以霓虹燈製作「及時行樂」，Mi解釋：「在疫情下大家也不知道做甚麼才好，既然不知道下一秒會發生甚麼事情，不如抱住『及時行樂』的心態。」她認為最大困難是創作期間會有很多概念，「需要跟其他人一起溝通，如何令他們明白我一些天馬行空的想法，如何實際地走出來。」

Mi當了全職花藝師兩年半，「起初覺得這行業予人優雅的感覺，其後會覺得並非如想像中般，而是需要很多體力勞動。除了體力勞動外，亦需要考慮花朵上的安排，船期的Delay等都需要處理。」

▲ （受訪者提供）

打造中國娃娃

星級化妝師Mimi Lau為模特兒Annabelle打造新造型，「今次主題混合了港式打邊爐及有機食材，所以走了中國風及想帶出型格的感覺，眼線方面會『戚』起，紅唇及兩個髮髻令她有如中國娃娃般，留海方面亦有一些弧度，令她看起來Fashion一點。」

喜歡打邊爐的她最愛吃台灣的麻辣鴨血，「雖然我不吃辣，但那種麻辣對我來說是OK的。」

她認為最大困難是如何將食物和花融合在一起，「令整體看起來既有美感且有藝術感，並告訴大家有機農作物的故事。」

入行逾10年的Mimi主要工作是為藝人化妝，亦會接下廣告、雜誌、婚禮等工作，她同時亦身兼KOL。

▲ （受訪者提供）

新造型新挑戰

模特兒Annabelle熱愛打邊爐，「當我知道這主題時便遺下自己的店舖立即過來拍照。拍攝當天的下午也是打邊爐。一班人一起「十下十下」很開心，不會只有自己在吃。」

她笑言：「最困難是不敢碰到他們的Setting，害怕破壞了他們的心血，我覺得很美且有很多意想不到的效果，如南瓜可以當花瓶等，很有創意地宣傳有機農作物。」

她指：「這個造型是一個新嘗試，平日很少會在這麼有藝術感的場景內拍攝，今次可以做自己想做的事。」

記者：梁樂欣