【梅艷芳】梅啟明稱自己從沒虧待阿梅　梅媽罕斥長子：他財迷心竅！

由王丹妮、劉俊謙、廖子妤等主演的電影《梅艷芳》叫好又叫座，截至本周四（12月2日），香港票房約為4,700萬，內地票房累計1億元人民幣（約1.22億港元）。

不過已故歌后梅艷芳的胞兄梅啟明在昨日（12月3日）入稟高院，控告投資製作《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標。向來與梅啟明感情甚好的梅媽覃美金得悉事後大鬧兒子「財迷心竅」，而電影公司則表示已交由法律團隊處理事件。

【梅艷芳】商標註冊類別若不包括電影 律師認為指控難以理解

▲ 《梅艷芳》

【梅艷芳】梅啟明指《梅艷芳》侵犯註冊商標 安樂電影回覆：已交法律團隊處理

梅啟明入稟告電影公司

梅啟明日前入稟高院控告安樂影片侵犯他持有的「梅艷芳」商標，據入稟狀指，原告梅啟明自2004年11月24日起持有「梅艷芳」及「Anita Mui」的一般商標註冊，以及持有「梅艷芳紀念有限公司」並用以進行活動紀念阿梅。

直到2018年除夕，梅啟明遞交了防禦商標申請，覆蓋範圍包括影音器材、文具、服裝、電影及各項商業活動等。

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梅啟明指電影公司在製作《梅艷芳》時，在未獲得他同意的情況下便使用了其註冊商標，以致公眾誤解該片與他有關，其指控電影公司的侵權及錯誤行為令他造成損失，故入稟高院申請禁制其繼續作出侵權行為、交出侵權物品及要被告作出賠償。

對於梅啟明入稟控告電影公司，梅媽接受媒體訪問時表示自己全不知情，並大鬧兒子「自把自為」，並表示不認同兒子的做法，更罕有斥責兒子：「他財迷心竅！」

另一方面，梅啟明揚言有通知梅媽，並指母子沒有不和，二人同住只是近日梅母入院住了兩星期。

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阿梅生前表明與胞兄關係疏離

阿梅生前曾於訪問中提及跟家人的關係，指以前與姐姐梅愛芳最親近，因為阿梅不會跟媽媽直接說話，所以家姐成為她和媽媽之間的橋樑。到後來梅愛芳離世，阿梅才與媽媽直接溝通，但直言與胞兄梅啟明關係疏離：「從媽媽口中才得知哥哥的消息。」

外界一直指梅啟明生活揮霍，且透過梅媽向梅姐拿錢，更有說法指他問梅姐借了200萬開設公司，但公司的9成資金最終下落不明。

梅啟明於梅姐離世後曾表示，自己沒有對妹妹不住，反而指是阿梅欠了他。但至於梅艷芳欠他甚麼，他未能舉出具體例子。

梅艷芳生前曾立下遺囑及信託基金，把香港及英國倫敦共兩個物業贈予好友劉培基，預留逾百萬元給4名外甥及姪女作教育經費。剩餘的遺產則委託信託有限公司管理，每月支付給母親覃美金約7萬元為生活費，直至母親去世。

為阿梅遺產多次打官司

不過，梅媽對梅姐的遺產分配表示質疑，並在兒子梅啟明的陪伴下，不停打爭產官司，後經法庭改判為每月可獲生活費12萬元。

但由於梅媽多次被追討爭產案的律師費，加上支付管理遺產信託人等費用，遺產現金已所餘無幾。

梅媽於2004年至2011年期間先後控告遺囑執行人、主診醫師、遺產受益人等，結果也都以敗訴告終。高院於2011年5月10日下達終審判決書，梅媽在此敗訴。同年7月，梅媽曾在中環一間銀行總行前拉上橫額抗議，表達對敗訴不滿。

▲ 梅艷芳生前受訪已表明與胞兄梅啟明關係疏離。（經濟日報圖片）

梅啟明享齊人之福

不過因多次提出法律訴訟，梅媽欠下大筆律師訟費，梅媽於2012年因拖欠230萬元律師費被法庭頒令破產。

不過年約70歲的梅啟明十分懂享受人生，「老當益壯」的他在今年8月被發現與一名年約40歲的女子於鬧市十指緊扣行街，已為人夫的他受訪時以「女友」形容對方，背妻出軌卻理直氣壯反問：「現在咩年代？」

之後，梅啟明受訪被問及是否「包二奶」時，承認此事更謂太太亦知道。