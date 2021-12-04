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【奪命意外】46歲掤工陳荣彬遺妻子及2子女　遺屬冀獲捐款渡過難關

社會 11:16 2021/12/04

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46歲掤工陳荣彬遺妻子及2子女，遺屬冀獲捐款渡過難關（資料圖片）

紅磡前日（2日）發生一宗奪命工業意外，46歲掤工陳荣彬於紅磡一大廈外牆工作時，疑因狗臂架突然鬆脫而從十樓墮下，送院搶救最終不治，遺下妻子蘇田珠、一歲多的女兒及剛滿月的幼子，3人現居於油麻地劏房，工業傷亡權益會為陳太接受捐助，以解燃眉之急。

陳荣彬生前勤奮上進，亦是盡責的好爸爸，不但主動幫忙分擔家務如買菜等，晚上又經常先哄年幼子女入睡才休息。早前剛順利考獲「大工」牌照的他，原正期待為家人帶來更好的生活，豈料遭逢不幸；對於丈夫突然離世，陳太十分徬徨無助，交租及嬰兒照顧費也難以應付。

工業傷亡權益會代收集之善款將全數轉交予陳荣彬遺屬，不會收取任何行政費用。如需索取由本會發出、可作扣稅用途的收據，請提供捐款人全名、郵寄地址及聯絡電話，在捐款核實後約14個工作天內將收據寄上。捐款方法如下：

轉賬或銀行入數

  • 恆生銀行賬戶：　295-421903-003
  • 賬戶名稱：　　　工業傷亡權益會有限公司Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款陳荣彬遺屬】，並連同【捐款人全名及聯絡電話】發送WhatsApp訊息至9414 4993。

郵寄支票或親臨中心

  • 支票抬頭：　工業傷亡權益會有限公司
  • Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited
  • 地址：　藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

請隨票註明【捐款陳荣彬遺屬】並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。如親臨會址，可選擇以現金捐款。如就捐款事宜有進一步查詢，請致電2366 5965。

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記者：鄧凱文

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