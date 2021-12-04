【十月初五的月光】姚嘉妮演版萬朱莎華獲讚　獲萬千星輝女配呼聲高

▲ TVB劇《十月初五的月光》播放中，新版萬朱莎華由姚嘉妮飾演，其演技獲網民大讚。

TVB劇《十月初五的月光》現正播放，新版萬朱莎華由姚嘉妮飾演，昨晚（3日）播出一集講述她數落林穎彤飾演的汪海琳，角色惹觀眾討厭並大讚姚嘉妮演人靚戲精。

舊版《十月初五的月光》大受觀眾歡迎，新版劇集從拍攝到播出期間都引起觀眾討論，質疑新版能否取代經典的舊版，而兩輯的演員亦難免成為觀眾比較的對象。

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舊版萬朱莎華由陳曼娜飾演，當年的一句「我萬朱莎華就最講道理！」至今亦為觀眾心目中的經典對白，留下深刻印象。

新版萬朱莎華由姚嘉妮飾演，劇中的她於第9集先跟米雪飾演的Q姨發生口角，繼而又問海景叔（石修飾）：「你是不是我媽媽的姘頭？」，尖酸刻薄的對白令人看得憤怒。

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▲ （TVB截圖）

萬朱莎華連環爆發，她於第10集數落「蠔豉妹」汪海琳出身卑微，刻意挑選大排檔作見家長地方，指對方身份配不上萬家，直言：「你出身cheap，你呢一世都係cheap！」

萬朱莎華看不起汪海琳，企圖拆散她跟萬沛堅（伍富橋飾）這對戀人。

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現年43歲的姚嘉妮已為兩孩之母，保養得宜的她獲網民大讚是「壞女人中的美人」，亦有網民覺得她演技突出，力推她奪「萬千星輝頒獎典禮2021」的最佳女配角。

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