【好人好事】紅磡棚架工墮斃遺1歲女及滿月子　好心陪月願義務助遺孀湊B解困

▲ 紅磡發生一宗棚架工墮斃的意外，死者遺下年一對年幼子女。

本周四（2日）紅磡發生一宗棚架工不幸墮斃的意外，死者遺下妻子及一對分別1歲及剛滿月的年幼子女。工業傷亡權益會為死者家屬發起籌款行動，讓遺孀及子女能度過困境。有熱心市民捐款外，也有一群好心陪月願意義務幫助遺孀，為她照顧BB解困。

捐款行動助遺孀度困境

工業傷亡權益會昨日（3日）於facebook發文表示，本周四（2日）下午5時半，46歲棚架工陳荣彬於紅磡機利士南路一大廈外牆工作時，疑因狗臂架突然鬆脫而從10樓墮下亡。陳荣彬遺下妻子、1歲多的女兒及剛滿月的幼子，一家人居於油麻地劏房。

▲ 遺孀與一對分別1歲多的女兒及剛滿月的幼子。（工業傷亡權益會提供相片）

陳荣彬生前是一位好爸爸，一直勤奮工作養家。陳太對於丈夫為口奔馳而投身危險工作，自己未曾勸阻，最終發生意外感到相當自責。面對丈夫突然離世，陳太徬徨無助，連交租、奶粉及尿片錢都未能應付，家屬盼望熱心市民能捐助，助家屬度過難關。

捐款詳情︰【奪命意外】46歲掤工陳荣彬遺妻子及2子女 遺屬冀獲捐款渡過難關

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眾多陪月響應義務照顧BB

除了有熱心市民捐款，昨日（3日）facebook群組「香港::家務助理及陪月::群組，BB成長問題及分享，孕婦飲食，BB照顧，親子」，有陪月發帖提出義務幫助遺孀照顧初生BB，為她解燃眉之急。該名網民指看到有關紅磡工業意外的新聞，得悉死者遺下一對年幼子女，包括一個剛滿月的BB。她寫道︰

相信太太很忙，我剛好現在不是做24小時工作，想義務幫助太太……

她在群組詢問聯絡遺孀的方法，之後陸續有其他陪月留言表示想幫忙，「我不收錢，等媽媽身體復原」、「我都可以短時間幫手，大家輪住都可以」、「我都有期，可以義務幫手」。有網民被陪月的舉動感動，大讚「好有愛」、「人間有情」、「感謝所有陪月姐姐」、「謝謝你嘅善心」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳