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【航空發展】港府致力建設大灣區航空產業群　料三跑增加每年客運能力至約1.2億人次

社會 12:05 2021/12/04

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港府致力建設大灣區航空產業群，料三跑增加每年客運能力至約1.2億人次（資料圖片）

運房局局長陳帆今（4日）就本港航空發展發表網誌， 稱港府正積極推動多項措施，把握《十四五規劃綱要》及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為航空產業帶來的機遇，致力共同建設大灣區航空產業群，措施包括擴建現有空運貨運站和加入新的高端物流中心、設立上游物流園及「空側」海空聯運貨運碼頭、開拓大灣區跨境直升機服務、發展集商業、娛樂、零售和飲食於一身的機場航天城，支持香港國際機場由「城市機場」變身成為「機場城市」，同時會推進發展香港機場三跑道系統等。

陳帆續指，當三跑道系統全面投入運作後，預計2035年每年的客運能力將會增加至約1.2億人次，而每年的貨運能力則增加至約1,000萬公噸。

此外，國家民航局與港澳兩地民航當局於今年11月30日簽署《聯合維修管理合作安排》，除香港13間飛機維修機構外，內地及澳門超過330間的飛機維修機構會認受香港的飛機維修執照。陳強調，此安排在沒有改變有關執照標準的同時，增加執照的認受性，並能讓本地約2,200名飛機維修人員執照持有人或有志投身飛機維修行業的人士，有更多工作機會及更廣闊的發展空間。

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記者：鄧凱文

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