【侵吞公屋】聾啞女喪父後露宿1個月獲派同區公屋　美華手作紙藝念亡母紓緩情緒

▲ 聾啞女美華現時獲派同區公屋，她不時DIY手作念亡母。

「美華事件」引起全城關注，聾人陳美華喪父後遭女保安侵吞公屋，聾啞的她一直難以讓外界清楚知道她的處境，在11月初，律師找來手語傳譯員協助她，之後慈善機構「龍耳」每日協助美華度難關。近日傳來好消息，美華獲派同區一人細單位公屋，暫解決住屋問題，同時律師團隊會繼續為美華爭取原有公屋，估計需長期處理。

▲ 美華手作紙藝念亡母紓緩情緒。（受訪者提供）

美華對人失去信心

慈善機構「龍耳」幫助及支援聾人弱聽人士，在11月11日開始接觸到美華的個案，一直協助她至今。「龍耳」創辦人邵日贊接受TOPick訪問表示美華遇到不幸經歷，父母先後離世，原先是熟人的女保安突然趕她出李鄭屋邨住所，令她一下子很大打擊，加上過往的她一直都被誤解。

美華父母都是健聽，很多時健聽父母為了補償或出於內疚，都很溺愛聾啞小朋友，美華的遭遇被趕出門，令她對很多人失去信心。我們可用手語跟她溝通，慢慢與她建立互信去協助她。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片︰妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦 前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

已獲派1人公屋

美華為守家園，在單位外露宿約1個月，她亦因長期屈腳坐睡，以致雙腳腫脹，並因坐睡失平衡，多次跌傷頭部。邵日贊表示現時美華的個案獲跟進，社會福利署作一個服務支援的統籌，透過「體恤安置」計劃，令美華這麼快獲派公屋。

現時已取得公屋鎖匙，由於一人單位空間有限制，她希望找到適合的家具，有合適的配置就會搬過去。近日天氣轉寒，美華到朋友家中暫住。

▲ 美華獲派同區一人細單位公屋，暫解決住屋問題。（受訪者提供）

邵日贊提及美華沒有放棄要取回原有單位，起初的她不太願意搬進新獲配的公屋，一心只想回家，但因為業權問題非短時間能解決，最後說服她，她才接受稍後會搬過去，而律師團隊致力協助她。

▲ 手作蛋糕紀念愛錫她的已故媽媽。（受訪者提供）

身心受創曾不肯進吃

在美華事件中，美華身心受創，曾不肯進吃，她來到「龍耳」中心，慢慢走出悲痛，她本來只堅持吃餅乾，之後中心職員陪她吃飯，希望她獲溫飽，並帶她到運動場洗澡，陪同步行運動，以保持良好身體狀況。

每日探訪關注事件發展而作出配合支援；帶領她去律師事務所會議，為她爭取最大權益；更重要的是用心去聆聽溝通，讓她心中苦水吐出，給她知道有人站在她身旁隨時的幫助，讓她安心。

▲ 美華曾DIY精美手工送媽媽，令媽媽獲「模範母親」獎。（受訪者提供）

做手工藝念亡母

現時美華每日到龍耳的服務中心，一直巧手的她最愛做手工藝作。邵日贊指出以前美華曾因DIY精美手工送媽媽，令媽媽獲「模範母親」獎。另外霸佔美華公屋的保安曾取她的手作送街坊，街坊不知道原來是美華DIY的，其實美華很叻手工藝。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

她在中心做出紙鶴、幸運星和蛋糕等作品，藉此思念愛錫她的亡母。邵日贊不時用手語跟她聊天，提及媽媽，她會忍不住低頭落淚，美華以製作手作去紓緩情緒。

美華的事件，令人關注聾人的困難，邵日贊希望大眾多明白弱聽、聾人的世界跟健聽者不同，最重要是耐心，不要忽視他們的感受，令社會更共融。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券︰https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：顏紫燕