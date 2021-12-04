【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】

▲ 金牌選手表演體操、游泳多個項目，劍神張家朗現身笑稱未用獎金（林宇翔攝）

東京奧運國家一批運動員代表團於昨（3日）抵港，與港運動員及市民交流3天，今早到維多利亞公園游泳池及伊利沙伯體育館進行劍擊、乒乓球、體操、跳水及游泳等示範表演，京奧劍擊金牌張家朗及港隊劍擊代表江旻憓等人亦有現身，下午5時在伊利沙伯體育館更有一場「奧運健兒大匯演」。

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今早9時30分起，伊利沙伯體育館先後有體操、彈床、劍擊、羽毛球表演，本港2名彈床運動員挑戰國家隊金牌運動員朱雪瑩鬥空翻次數，結果朱雪瑩以35個空翻勝出；另有2名港隊體操運動員挑戰國家隊23歲金牌運動員鄒敬園作全旋次數，結果港隊以25個旋轉圈數勝過鄒敬園19個。

朱雪瑩提到受疫情影響，除了上場時，都要戴上口罩，訓練時為了適應，訓練時也要戴上口罩，有時會呼吸困難，又指檢測是應該要做的，認為應該配合好，她又認為，要成為奧運冠軍，需要各方面平衡及突出，不怕苦不怕累，勇敢、堅定的行。

體操運動員劉洋認為，要在失敗上不斷成長及總結，一步步走；鄒敬園則強調，不能缺少國家的栽培，「每個運動員能發揮自己的技術是國家作為後盾支持我們」。劉洋透露，他們每星期訓練6天，全日共7小時。

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孫一文及江旻憓亦有在場比拼重劍，由孫一文勝出，劍神張家朗隨後接受提問時，提到因獲金牌而獲至少750萬獎金，目前仍作儲蓄，因要以準備比賽為重，亦有與家人吃飯慶祝，笑言未有向家人送禮：「他要都會（送），但他們又無講。」

維多利亞公園游泳池亦有游泳表演，4人接力代表楊浚瑄表示，比賽時靠隊員互相幫助、鼓勵爭取好成續；湯慕涵亦指，背後有祖國，不能辜負中國人民對他們的期望，不要讓自己青春之路有所遺憾。港隊游泳教練則指，小童有沒有天份是看「水感」，身型屬其次。

市民亦可分別在上午九時四十五分及下午五時起，在「康文＋＋＋」Facebook專頁、香港電台電視31或32台，或無綫電視翡翠台觀賞運動示範和大匯演直播。

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記者：鄧凱文