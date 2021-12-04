【全民造星IV】葉詠詩愛女無緣晉級30強　羅洛家：慢慢跨過心理障礙

▲ ViuTV熱播節目《全民造星IV》參賽者Carmina（羅洛家）未能晉身30強。

ViuTV熱播節目《全民造星IV》成為全城焦點，昨晚（2日）播出的一集講述A4組組員Carmina（羅洛家）出局，未能晉身30強。

背負着沉重家庭壓力的羅洛家為著名指揮家葉詠詩的女兒，她於節目中發表感言並感謝導師許廷鏗（Alfred）、鄧小巧及評判的認同。

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《全民造星IV》本周舉行第3回合賽事，A4組組員夏子涓、Ada仔（姜咏鑫）、Ariel（曾家瑩）、安希婷及Carmina（羅洛家）對戰B4組組員Sica（何洛瑤）、林暐翹、東東（郭東彩）及Liu哥（廖雪蕎），Carmina和Liu哥都被列入「死亡名單」。

最終A4隊落敗，Carmina於40強止步。

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Carmina被淘汰時忍不住眼濕濕說：「這3個月路程，令我慢慢跨過自己的心理障礙，每次經驗都感受到自己進步，本身不太清楚自己的風格，而且覺得自己唱歌並非特別好，而得到Alfred﹑（鄧）小巧﹑身邊人的認同，加上評判的認同，其實我好開心。」

Alfred亦有安慰Carmina及其他A4組組員：「不需要覺得不開心，這個是一個好好課程﹑好好課題，不是在這裏失去一個戰友就等如失敗，反而帶着她這份努力，繼續向前行。」

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出身自音樂世家的Carmina，其母是香港著名女指揮家葉詠詩，阿姨是歌劇練唱指導葉亦詩，外婆是鋼琴家蔡正怡，外公是音樂教育家兼香港兒童合唱團創辦人葉惠康，Carmina的父親是退休警務處刑事及保安處長羅夢熊，有網民翻出她曾與陳百祥及黃杏秀合照，跟娛圈中人頗有來往。

Carmina於美國薩凡納藝術設計大學修讀時裝設計，擁有171cm身高的她畢業後入行做模特兒，她於正式入行當藝人前已擁有超過3萬個followers。

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