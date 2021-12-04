  • 19°C
香港時間 : 20211204日 (週六) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星IV】葉詠詩愛女無緣晉級30強　羅洛家：慢慢跨過心理障礙

娛樂 14:02 2021/12/04

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

ViuTV熱播節目《全民造星IV》參賽者Carmina（羅洛家）未能晉身30強。

ViuTV熱播節目《全民造星IV》成為全城焦點，昨晚（2日）播出的一集講述A4組組員Carmina（羅洛家）出局，未能晉身30強。

背負着沉重家庭壓力的羅洛家為著名指揮家葉詠詩的女兒，她於節目中發表感言並感謝導師許廷鏗（Alfred）、鄧小巧及評判的認同。

【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　

    點擊圖片放大
    +4
    +3

《全民造星IV》本周舉行第3回合賽事，A4組組員夏子涓、Ada仔（姜咏鑫）、Ariel（曾家瑩）、安希婷及Carmina（羅洛家）對戰B4組組員Sica（何洛瑤）、林暐翹、東東（郭東彩）及Liu哥（廖雪蕎），Carmina和Liu哥都被列入「死亡名單」。

最終A4隊落敗，Carmina於40強止步。

【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Carmina被淘汰時忍不住眼濕濕說：「這3個月路程，令我慢慢跨過自己的心理障礙，每次經驗都感受到自己進步，本身不太清楚自己的風格，而且覺得自己唱歌並非特別好，而得到Alfred﹑（鄧）小巧﹑身邊人的認同，加上評判的認同，其實我好開心。」

Alfred亦有安慰Carmina及其他A4組組員：「不需要覺得不開心，這個是一個好好課程﹑好好課題，不是在這裏失去一個戰友就等如失敗，反而帶着她這份努力，繼續向前行。」

最新影片推介：炎明熹專訪

出身自音樂世家的Carmina，其母是香港著名女指揮家葉詠詩，阿姨是歌劇練唱指導葉亦詩，外婆是鋼琴家蔡正怡，外公是音樂教育家兼香港兒童合唱團創辦人葉惠康，Carmina的父親是退休警務處刑事及保安處長羅夢熊，有網民翻出她曾與陳百祥及黃杏秀合照，跟娛圈中人頗有來往。

Carmina於美國薩凡納藝術設計大學修讀時裝設計，擁有171cm身高的她畢業後入行做模特兒，她於正式入行當藝人前已擁有超過3萬個followers。

最新影片推介：自助烘焙店整甜品 與小朋友炮製零失敗檸檬蛋糕

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　
10:49 2021/12/03
【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　
【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己
16:59 2021/12/02
【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
13:00 2021/12/02
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死

你可能感興趣

【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　
10:49 2021/12/03
【全民造星IV】梁祖堯B組成員Sica演出仆倒　臨危不亂執生獲花姐讚叻女　
【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己
16:59 2021/12/02
【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
13:00 2021/12/02
【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死
全民造星 ViuTV 演員 歌手 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
12:36 2021/12/02
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
【嚴母慈父】惡媽袁詠儀分享狠心育兒經　任由兒子哭鬧不吃飯：3天才會餓死
17:04 2021/12/03
【嚴母慈父】惡媽袁詠儀分享狠心育兒經　任由兒子哭鬧不吃飯：3天才會餓死
【梅艷芳】梅啟明18年來多次訴訟要求賠償　梅媽欠大筆律師費稱生活費不足
12:29 2021/12/03
【梅艷芳】梅啟明18年來多次訴訟要求賠償　梅媽欠大筆律師費稱生活費不足