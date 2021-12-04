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【港康碼】薛永恒稱稍後公布轉粵康碼詳情　過關後屬高風險人士須交行蹤予內地

社會 13:43 2021/12/04

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薛永恒稍後公布轉粵康碼詳情，過關後屬高風險人士須交行蹤予內地（資料圖片）

中港兩地免檢通關如箭在弦，港人下周五起可登記港康碼，創新及科技局局長薛永恒於一電視節目上表示，過關後需用粵康碼，而當用港康碼轉為粵康碼時，需補充其他資料，如疫苗接種紀錄、陰性檢測證明等，稍後會再公布安排，而有市民當進入內地後才發現自己屬高風險人士，其出行紀錄需交予內地當局，通知有關市民做檢測。 

創新及科技局局長薛永恒強調，港康碼沒軌跡跟蹤功能，不過如過關者進入內地後才發現自己屬高風險人士，需同意其出行紀錄要交予內地當局，通知有關市民做檢測：

過關的那位人士將同意當他已經過了關，而不幸地他早幾天去過的地方有確診者，而成為高風險地區，他要同意將出行紀錄和資料交給內地當局，從而內地當局盡快通知市民，說你有感染風險，可能要做檢測。

薛永恒又指，過關後要根據內地粵康碼安排，當局預先推出港康碼是希望市民熟習用法，而過關需要轉碼時則需補充其他資料，如疫苗接種紀錄、陰性檢測證明，稍後將公布細節。

對於非公屋住戶及又未能提供電費單等住址證明的市民，薛永恒指他們可以照樣登記地址，當局會向他們發信提供密碼方便他們開設帳戶。

最新影片： 

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：鄧凱文

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