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【新冠肺炎】今增4宗輸入個案包括一名印傭　全打齊針及染L452R變種病毒株

社會 14:17 2021/12/04

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

本港持續面對新冠變種病毒威脅。（陳永康攝）

本港持續面對新冠變種病毒威脅，今增4宗輸入個案。​新增個案均為輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及兩男兩女，年齡介乎17至62歲。個案詳情如下：

  • 第12455宗：17歲男，無病徵，12月2日從英國經航班CX252抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，4月29日及5月20日在香港接種兩劑復必泰
  • 第12456宗：62歲男，12月1日發病，12月2日從英國及土耳其經卡塔爾乘搭 航班QR818抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，3月5日及4月7日在香港接種兩劑科興
  • 第12457宗：26歲女，12月2日發病，12月2日從美國經卡塔爾乘搭航班 QR818抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，10月14日及11月4日在美國接種兩劑復必泰
  • 第12458宗：30歲女外傭，無病徵，11月28日從印尼經航班GA876抵港，於指定檢疫設施（青衣華逸酒店）檢疫期間確診，7月23日及8月24日在印尼接種兩劑科興

昨日新增3宗輸入確診個案，3人都帶有L452R變種病毒株，包括一名由日本抵港貨船船員，20名船員須逗留船上檢疫。而前日初步確診的28歲由美國返港女子，離港前居藍田安田邨安健樓前日遭圍封強檢，約1,100名居民經檢測後無新增確診。

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記者：鄧凱文

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