【國家隊訪港】鍾天使等金牌得主出席學生交流會　教育局舉辦國家憲法網上比賽周一止

▲ 鍾天使等金牌得主出席學生交流會，教育局舉辦國家憲法網上比賽周一止（教育局局長楊潤雄fb）

內地奧運選手昨日起展開一連三日訪港行程，部分金牌得主包括單車項目的鍾天使、舉重的汪周雨、李雯雯、石智勇，以及獨木舟的孫夢雅，還有賽艇隊教練張秀雲今出席在港專學院舉行的學生交流會，同樣有出席的教育局局長楊潤雄於社交媒體上指，今日是「國家憲法日」，國家隊此刻訪港可謂別具意義，教育局正舉辦全港中小學「2021『國家憲法日』網上問答比賽」，至12月6日止，稍後會公布「最積極參與學校獎」和學生個人獎項的得主。

楊潤雄表示，同學可從內地奧運健將的經歷領悟正面的價值觀和心理素質，形容是真實又勵志的人生課， 他又提到今日是「國家憲法日」，《憲法》是《基本法》的立法依據和效力來源，為「一國兩制」奠定基礎，讓特區發揮所長，助力國家發展；教育局除了為學校提供學與教資源、校本學習活動建議之外，亦正舉辦全港中小學「2021『國家憲法日』網上問答比賽」，至12月6日止，稍後會公布「最積極參與學校獎」和學生個人獎項的得主。

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記者：鄧凱文