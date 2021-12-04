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【新冠肺炎】8旬染疫翁留醫一周今情況危殆　打齊2劑復必泰仍染L452R變種病毒

社會 14:42 2021/12/04

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

染L452R變種病毒69歲婦今情況危殆，7月打齊2劑復必泰（資料圖片）

變種新冠病毒肆虐，或削弱疫苗休護力。醫管局今指，一名8旬染疫翁留醫一周後情況危殆，翻查紀錄，他上周三與一名69歲婦從加拿大抵港，於何文田九龍維景酒店檢疫，本周日列為確診，其同行密切接觸者翌日亦列為確診，2人均感染L452R變種病毒株，及在5月16日及7月21日在加拿大已接種兩劑復必泰疫苗。

衞生防護中心表示，該名69歲婦因屬8旬染疫翁的密切接觸者而轉至竹篙灣檢疫中心檢疫，因出現不適入院，於醫院抽取的樣本呈陽性。

現時共有52名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫院管理局（醫管局）傳染病中心留醫，一名確診病人危殆（個案編號︰12431​），其餘情況穩定。

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記者：鄧凱文

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