  • 19°C
香港時間 : 20211204日 (週六) 16:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不孝子女】送8子女赴美升學全讀完博士　92歲退休教授爸被棄老人院鬱鬱而終

育兒經 16:09 2021/12/04

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

台灣一位教授爸爸送8名子女到美國升學，子女卻將他遺棄於老人院。

父母辛苦養育孩子，供書教學，子女理應有責任侍奉年邁父母。台灣一位教授爸爸先後送8名子女到美國升學，全部讀至博士學位。可是教授爸爸退休後無法安享晚年，被子女遺棄於老人院，對他不聞不問，他最終鬱鬱而終，身在外國的子女亦拒絕回來為父奔喪。

老教授身發霉味與尿騷味

綜合台灣傳媒報道，近日台灣資深媒體人呂文婉於電視節目《新聞挖挖哇》中講述事件，她指有媒體收到安養中心的通知，希望透過傳媒的力量，喚醒教授子女的良知。有媒體去到安養中心了解教授的慘況，見到該名92歲的老教授時感到相當震驚。當時正值2月，瘦弱的老教授佝僂著躺在床上，他身上尿布早已濕透，加上冬天的濕冷，現場傳來一陣刺鼻的霉味與尿騷味。

據知老教授過去栽培8名子女成材，他們都在美國讀書，紛紛完成博士學位，並在當地落地生根，各有家庭事業。老教授退休後孤身留在台灣，他身在美國德州的長子曾以創業為由，想爸爸拿出積蓄來幫助他，老教授亦欣然以金錢支持兒子。不過，其他子女知道父親給錢大哥後，各以不同藉口向父親要錢。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新影片︰妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦 前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

送老人院後子女不聞不問

後來一次長子返台時，發現父親身體出現問題，需要別人照顧，但他及弟妹均無意回台照顧他，於是便將父親送到當地的安養中心。由於老教授的子女有8個月沒繳付安養中心的費用，中心聯絡不果，只好求助媒體幫忙。

呂文婉續指，雖然安養中心曾將老教授虛弱的照片傳給他的子女，但他們均無動於衷。老教授其後離世了，他的子女亦將後事交給安養中心處理，並不打算為父奔喪，不孝及無情的態度令人咋舌。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券︰https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年
12:03 2021/11/24
【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年
【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我
18:38 2021/07/22
【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我
【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月由父母付生活費　41歲男子怒告父母減零用錢
11:34 2021/03/10
【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月由父母付生活費　41歲男子怒告父母減零用錢

你可能感興趣

【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年
12:03 2021/11/24
【學霸啃老】稱「不懂工作意義」輟學無業啃老20年　7旬父母不敢病盼兒安享晚年
【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我
18:38 2021/07/22
【啃老族】麻省理工畢業失業3年靠爸媽養　高材生怨母生日折現送80萬︰縱壞我
【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月由父母付生活費　41歲男子怒告父母減零用錢
11:34 2021/03/10
【啃老高材生】牛津畢業失業10年每月由父母付生活費　41歲男子怒告父母減零用錢
家庭關係 家庭教育 大學教育 海外升學 博士 美國 退休 創業 台灣

最高瀏覽

【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
12:36 2021/12/02
【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】
【嚴母慈父】惡媽袁詠儀分享狠心育兒經　任由兒子哭鬧不吃飯：3天才會餓死
17:04 2021/12/03
【嚴母慈父】惡媽袁詠儀分享狠心育兒經　任由兒子哭鬧不吃飯：3天才會餓死
【梅艷芳】梅啟明18年來多次訴訟要求賠償　梅媽欠大筆律師費稱生活費不足
12:29 2021/12/03
【梅艷芳】梅啟明18年來多次訴訟要求賠償　梅媽欠大筆律師費稱生活費不足