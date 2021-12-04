【不孝子女】送8子女赴美升學全讀完博士　92歲退休教授爸被棄老人院鬱鬱而終

▲ 台灣一位教授爸爸送8名子女到美國升學，子女卻將他遺棄於老人院。

父母辛苦養育孩子，供書教學，子女理應有責任侍奉年邁父母。台灣一位教授爸爸先後送8名子女到美國升學，全部讀至博士學位。可是教授爸爸退休後無法安享晚年，被子女遺棄於老人院，對他不聞不問，他最終鬱鬱而終，身在外國的子女亦拒絕回來為父奔喪。

老教授身發霉味與尿騷味

綜合台灣傳媒報道，近日台灣資深媒體人呂文婉於電視節目《新聞挖挖哇》中講述事件，她指有媒體收到安養中心的通知，希望透過傳媒的力量，喚醒教授子女的良知。有媒體去到安養中心了解教授的慘況，見到該名92歲的老教授時感到相當震驚。當時正值2月，瘦弱的老教授佝僂著躺在床上，他身上尿布早已濕透，加上冬天的濕冷，現場傳來一陣刺鼻的霉味與尿騷味。

據知老教授過去栽培8名子女成材，他們都在美國讀書，紛紛完成博士學位，並在當地落地生根，各有家庭事業。老教授退休後孤身留在台灣，他身在美國德州的長子曾以創業為由，想爸爸拿出積蓄來幫助他，老教授亦欣然以金錢支持兒子。不過，其他子女知道父親給錢大哥後，各以不同藉口向父親要錢。

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送老人院後子女不聞不問

後來一次長子返台時，發現父親身體出現問題，需要別人照顧，但他及弟妹均無意回台照顧他，於是便將父親送到當地的安養中心。由於老教授的子女有8個月沒繳付安養中心的費用，中心聯絡不果，只好求助媒體幫忙。

呂文婉續指，雖然安養中心曾將老教授虛弱的照片傳給他的子女，但他們均無動於衷。老教授其後離世了，他的子女亦將後事交給安養中心處理，並不打算為父奔喪，不孝及無情的態度令人咋舌。

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責任編輯：王明芳