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許廷鏗自動請櫻做per se嘉賓　Serrini上台爆Stephen好怕醜

娛樂 16:12 2021/12/04

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

per se與Alfred組成的NegativeEnds組合再次合體。

一連三場per se《KINGDOM FAR AWAY unwritten characters 演唱會2021》昨晚在粉絲歡呼聲中圓滿結束，台下的熱情亦令per se 兩度Encore。完騷後，per se 感謝Fans支持，令演唱會由一場加至三場，明年會以Star Hall開騷為目標，昨晚有份做嘉賓的許廷鏗（Alfred）忍不住說：「可以紅館喎！剛才我都聽到好多歌迷台下大叫紅館。」

今次per se演唱會化身說書人，以獨特的詩式流行音樂，揭露神秘「KINGDOM」虛無與繁盛的循環，從故事窺探在現實活出角色設定內外的生命與意義。

尾場per se加碼找來了Serrini和Alfred做嘉賓，先以「住喺城堡後母」打扮形容自己的Serrini合唱per se作曲Serrini填詞的《粉碎糖果屋》，搞笑的Serrini更借機致歉：「對唔住，我會反省，我想啱音填咗啲好蹺口歌詞，要你哋唱得咁辛苦，同埋我好鍾意玩Stephen，哈哈。」

Serrini合唱per se作曲Serrini填詞的《粉碎糖果屋》。

今年六月《我是現場》音樂會，per se與Alfred組成的NegativeEnds組合再次合體亮相唱出《孤獨之塔》、《天空塌下前 x 無力感》，歌迷興奮雀躍；Encore後齊齊合唱拍手希望Encore，最後成功爭取到per se再踏舞台，以一口價再多唱三首歌。

騷後per se感謝感謝過去三晚嘉賓，包括第二場岑寧兒、尾場的Serrini及Alfred，Alfred自爆是自己得知對方加開至三場時，即要求做尾場嘉賓，per se則不好意思因籌備演唱會時撞正出碟忽略Alfred，per se Sandy說：「我哋習慣要百分百完成一件事，再開始投入另一件事，所以之前Alfred問演出內容遲遲都俾唔到，直至開騷前兩星期才確定。」

二人十分感觸。

Alfred 縱然和per se歌路風格不一樣，但一次聯乘合作，彼此音樂上各有所得著，Fans也互相吸納：「我啲Fans會舉牌動作大嘈，合作後我發現多咗 per se仙粉，佢哋斯文好多，今晚我又睇到場內好似多咗啲會舉吓手、叫吓口的Fans，對大家講都係好事。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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