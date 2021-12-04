【公園遇襲】姪仔將軍澳玩慘被𠝹刀插頭受傷　9歲童襲擊後沒悔意怒視代道歉媽媽

▲ 有網民指其9歲姪仔在將軍澳玩時，慘被男孩用𠝹刀插頭受傷。

日前一名9歲男童在將軍澳公園玩時，被一名目測似同齡的9歲男孩襲擊，頭部被𠝹刀插到受傷流血。事後襲擊男孩的母親道歉，其兒子似乎沒有悔意，更怒視代他道歉的媽媽。受傷男童的親人事後在網上發帖，提醒各位將軍澳的家長小心，避免孩子成為下一個受害者。

男童手持自製利器

該名女網民昨日（3日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖，她姪仔在星期四（2日）在帝景灣跟2個同是9歲小朋友落樓下公園草地玩，他們平時都是3個自己落樓下玩，事發時另外有位目測差不多年紀的小朋友走來問可否一起玩，他當時已手持長棒，並沒有大人看管。

平時呢個小朋友都會去附近公園玩，佢係自製長棒，個頂痴住一塊細刀片，傷完我姪仔之後仲講左4次冇事就走咗去！

樓主表示當時該男童是無故突然傷害他人。事後問管理處，表示CCTV拍攝不到當時的情況。

佢係冇啦啦插落我小朋友到，係完全冇爭執下。當時姐姐即刻趕到call白車入院。

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小朋友不夠10歲告不入

受傷男孩的家人入到醫院之後想報警，可是警察問及皮外傷是否小朋友玩耍時受傷，又提及對方小朋友不夠10歲是告不入。問她報警的目的是甚麼，當時樓主不知如何回應。

之後襲擊人的男孩母親道歉說賠償，事主不接受。報警等落口供時，對方媽媽更教兒子說自己跣腳不小心才整傷他人。事主表示該媽媽是說普通話，估計是新移民。

個小朋友仲完全無冇悔意咁啤住佢媽，真係好恐怖！

曾拎火酒火機到樓下玩

該男童主要講英文和普通話，讀國際學校，並跟他住同一座，姪仔跟說見過該男童更曾拎火酒、火機在樓下玩，姪仔現時出入都很驚。事主事後有到襲擊男孩家，叫他拎出弄傷人的「武器」，

佢將一塊𠝹刀片插喺一支樹枝到，就係到篤。今次傷頭，下次傷到其他小朋友條頸咁點算？佢之前已經有前科……

事主發帖希望提醒各位將軍澳媽咪小心，因為聯絡管理處及報警不果，大感無奈及嬲怒，不想再有其他小朋友受傷。

網民建議追究到底

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責任編輯：王明芳