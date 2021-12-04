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【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊

娛樂 16:43 2021/12/04

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當年電影公司要邀梅媽任顧問。

由安樂影片投資、《寒戰》的導演梁樂民執導，以及由王丹妮、劉俊謙、廖子妤等主演的電影《梅艷芳》上映以來叫好又叫座，令大家再次回味昔日百變天后的風采。

可是，梅艷芳的胞兄梅啟明卻入稟高院控告投資製作《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標。向來與梅啟明感情甚好的梅媽覃美金得悉事後大鬧兒子「財迷心竅」，而電影公司則表示已交由法律團隊處理事件。

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梅媽斥梅啟明自把自為

不過與梅啟明一向關係十分良好的梅媽覃美金，就今次接受媒體訪問時卻罕有斥責兒子，指梅啟明今次提控，她自己事前不知情，稱梅啟明「自把自為」，更公開指兒子：「他財迷心竅！」

其實翻查資料，媒體早在2018年已報道，電影公司開拍以梅艷芳傳奇為藍本改編的影片，投資方為表盛意及尊重，已邀梅媽任影片顧問。

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向電影公司開出條件

當時有記者致電梅媽查詢，她坦言有向電影公司開出條件︰「內容唔可以有侮辱、核突同負面嘅嘢出現。」梅媽更稱：「我唔係冇飯開，錢係其次，最緊要唔可以影衰個女。」

此外，當時梅媽稱：「佢答應我呢啲條件，我先會答應幫佢哋，梅艷芳三個字我已經註咗冊。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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