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【明星豪宅】與兒子黃愷傑分享生活日常　趙雅芝內地別墅展現歐陸格調

娛樂 17:20 2021/12/04

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

趙雅芝與兒子黃愷傑一起拍片。

80年代TVB「四大花旦」之一的趙雅芝早已把事業重心放於內地，昔日的當家花旦趙雅芝雖然已67歲，卻保養得宜，外貌比真實年齡年輕，被網民封為美魔女。

吸金力仍然強勁的趙雅芝最近與兒子黃愷傑一起拍片分享日常生活，更令他們於內地的別墅曝光。

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歐陸式設計

趙雅芝跟正在修讀北京電影學院的幼子黃愷傑一起拍片，分享母子在家中的生活日常。

影片中可見，趙雅芝和兒子所居住的為複式別墅單位，屋內設施很多，包括客廳、書房、桌球室等，歐陸式設計配上水晶吊燈及雲石地面，氣派十足。

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花園種植向日葵

之後，母子二人又走到屋外拍攝，可見屋內外都很闊落。

花園內的種植向日葵十分搶鏡，為屋內增添色彩，趙雅芝亦特意走到花朵前同框留影。

不過，影片沒有講明別墅位於內地哪一個城市。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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