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【新冠肺炎】陳肇始：研按現行安排豁免長者小童掃碼　黃家和稱港府擬農曆年後推打針入食肆

社會 16:59 2021/12/04

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陳肇始：研按現行安排豁免長者小童掃碼，黃家和稱港府擬農曆年後推打針入食肆（資料圖片）

下周四起所有食肆及表列處所均要使用安心出行，當局仍未公布豁免安排，食衞局局長陳肇始今（4日）表示，或按現時C、D類食肆要求，考慮豁免安排，如豁免未滿16歲和65歲或以上人士；餐飲業代表透露，當局對食肆豁免長者、兒童和殘疾人士的反應正面，又正探討在食肆等處所推行「疫苗護照」的安排。

食衞局局長陳肇始今午出席「器官捐贈．從你我出發」初中教材套啓動禮後會見傳媒，強調社會廣泛使用「安心出行」是為市民好，明白有人需要協助掃碼，不同政策局正商討替代方案，又已與飲食業界商討安排，希望不會為市民帶來不便。至於豁免安排上，她提到，未滿16歲和65歲或以上人士現時進入一些處所，例如D區食肆、酒吧、卡拉OK等也可「填紙仔」，當局正循相關方向考慮。   

餐飲聯業協會會長黃家和則於電台節目中透露，當局對食肆豁免長者、兒童和殘疾人士的反應正面，更有意放寬豁免兒童的年齡上限至15歲，他又認為相信豁免安排可行，因現時沒有智能手機人士只佔少數。

他又透露，港府亦正探討在食肆等處所推行「疫苗護照」的安排，即接種疫苗後才可進入，料農曆新年後才推出；他認為本港現時疫苗接種率大約是7成，推行「疫苗護照」必定會影響食肆生意，希望待疫苗接種率提高至8成時才推行。

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記者：鄧凱文

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