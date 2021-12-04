【青春本我】姜皓文演炎明熹父親　黑仔自爆家人都是Gigi粉絲

由《聲夢傳奇》一眾年輕參賽者主演的電視劇《青春本我》以單元故事序述，由李敏執導，當中一集由姜皓文及陳煒飾演炎明熹（GiGi）的爸媽。

首次與姜皓文合作的GiGi形容，與黑哥合作有温馨及似曾相識的感覺，GiGi說：「感覺似曾相識，連語氣都似我爸爸。」姜皓文驚訝說：「連語氣都似嗎？估不到GiGi有板有眼，由開始與她對稿時，發現她說話語氣很特別，與眾不同，合作舒服。」

故事中的姜皓文與陳煒面臨婚姻破裂，GiGi苦夾在父母之間，劇間有為喝醉的黑哥蓋上被鋪及共進晚餐。

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黑仔家人喜歡炎明熹

今次接拍劇集對姜皓文來說別具意義，他說：「今次是《聲夢》首部劇集，自己榮幸有份參與，我家人很喜歡GiGi，知道揾我做GiGi爸爸，隨即吩咐我快點去做，我千辛萬苦都要讓出檔期參與今次演出。同時與久未見面的李敏導演合作，相當難得，很有意思。」

此外，陳煒笑言高興有份參與青春劇，她說：「GiGi精靈醒目，我NG她也未NG，她很專心努力交戲。」

與姜皓文及陳煒完兩位前輩完成拍攝的GiGi表示，兩位爸媽給她的感覺很真實，她說：「與前輩合作感覺很不同，他們做過的是我們未做過的，我們做不出他們的感覺。」姜皓文回應：「看她演戲就像我們年輕時入行一樣，與GiGi合作很順利， 她有板有眼很專注，令我有點不好意思，要搞點氣氛。」

炎明熹想念父母

現實中，因為炎明熹的父母是內地人，在香港出生的Gigi從小便跟姑媽一家生活，所以當日她在《聲夢傳奇》一人摘下「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」三個獎項成三料冠軍，卻喊起來。

炎明熹在《聲夢傳奇》獲獎當晚接受TOPick訪問稱：「獲獎後便想到了姑丈的說話，他說我一獲獎便可能有機會立即跟父母見面，加上爺爺嫲嫲年紀大，真的想見見他們。」

她又謂：「家人很少反對我從事這事，他們知道這是我的夢想，其實他們很擔心的，自從參賽後，他們看見我的變化是很大，好像突然成長了，我都希望他們看見我有這個成績，可令他們驕傲一點。」

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