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【MIRROR成員】19歲入行計劃29歲退休　姜濤想30歲前上車或移民外國

娛樂 18:48 2021/12/04

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MIRROR成員姜濤想29歲前退休。

人氣男團MIRROR成員姜濤最近接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，姜濤透露希望可以在29歲退休並考慮移民到外國，又期望於30歲前買兩層樓，甚有計劃。

眾所週知，小時候的姜濤身型肚胖，不過從小已立志成明星的他努力減肥，成為今天的人氣王。

【MIRROR成員】跟Do姐肖像首印上古董帆船　姜濤：同第九胎一樣期待

（影片截圖）

 

經常看勵志片

姜濤表示推動力源自「你有多想」，「很多人都會說想去做甚麼，但他們卻沒去做，原因是他們不夠想去做。」

他經常看勵志片：「好似很白癡但我會看，因為我沒太多朋友，所以惟有自己鼓勵自己。我很喜歡一句說話，『當你渴望成功跟渴望呼吸一樣時，你就會成功』。那條片是將一個人的頭撳落水，這個時候你甚麼也不會想，只會想如何呼吸。我覺得你要有這個渴望，才會做到你想做的事。」

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主持人指MIRROR改變了娛圈生態，同時亦改變年輕人。姜濤對此指：「我也會跟父母嘈交，可能我嘈交時都會說一些很難聽的說話。我覺得每個人長大都會孝順父母，這是很基本的事。作為Artist，可能有時被人放大了，指他很孝順，將很多美好的標籤貼在我們身上。我覺得我們只是做了一個兒子該做的事。」

他續指：「單單是在香港，比我們厲害的人有很多很多。我覺得我們成功，除了是自身努力，其實一部份是來自大眾。幸運地現在這時代的大眾接受我們，幫了我們很多。」

形容花姐是阿媽

姜濤的父母沒有反對他入行，也沒從小給他特別栽培。「他們是在兩者之間，我從小到大讀書成績都不是很好，但他們都不覺得讀書一定要很厲害，特別是我阿媽。她說我不讀書，可能我有其他厲害之處。」

他又謂：「他們任由我去做我想做的事，而他們可以支持到的亦一定會支持，所以我覺得家長不要太忽略自己小朋友的聲音，只要他們有想做的事，而你給予他少少支持，他說不到真的會做到。」

花姐也是姜濤的「阿媽」，他形容：「她有時很溫柔，有時很惡。她有時會有情緒，罵人的當下可能很驚，但冷靜下來就會想到她一定是為了你好才會這樣做，她真得是一個很複雜的人，亦是一個很簡單的人。」

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姜濤講擇偶條件

談到擇偶條件，姜濤認真地說：「可能一年前你問我這個問題，我會說一定要長頭髮、肥肥哋，又或是怎樣。但現在的我來說，沒有定甚麼標準。」

姜濤覺得：「自己喜歡的人，並非要她有一個甚麼標準。如果你喜歡一個標準，你要問問自己是否真的喜歡她。如果你是因為這些Setting而去喜歡一個人，我不覺得這是愛情。我不會讓自己被任何事物框住。」

他又表示會於增肥前交個女朋友，先給她看自己從前的米芝蓮照，並稱這是他數年後的樣子，能接受便過關。他笑言：「那我便不用刻意減肥再追另一個。」

談到未來，姜濤表示：「我最近跟我媽確認要在29歲退休，且想過移民外國。」他並跟主持人承諾一定要來一次紐約。

姜濤最後謂：「想30歲前儲到錢買樓，一層住，層收租。拍攝一個大製作MV，然後退休及減肥。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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