【梅艷芳】梅姐失聯21年大姨甥潘文皓談近況　梅愛芳長子：媽咪在天上一直看顧住我同細佬

電影《梅艷芳》上映以來叫好又叫座，在明日（12月5日）的香港電台《舊日的足跡》內，播出主持車淑梅長途電話與梅艷芳失聯21年的阿梅大姨甥潘文皓的訪問。

梅愛芳長子潘文皓日前在 Facebook中表示已看了《梅艷芳》3次，淑梅姐與潘文皓足本對話如下：

潘文皓：係嘅，我睇咗三次，第一次嘅感覺難以形容，長期處於想流淚同流緊淚嘅狀態，再睇第二次 、第三次都有唔同嘅感覺，有好多地方好感動 。

當見到媽咪同姨姨喺舞台表演嘅時候，眼淚不禁流落嚟，我可以親眼見到佢兩個寶貴嘅姊妹情。細個嗰時見唔到嘅媽咪走嘅時候我7歲，姨姨走嘅時候我11歲，我唔喺佢身邊。

有日，同王丹妮通電話，當時佢喺香港嘅戲院謝票，透過視像講咗幾句，佢戴上口罩眼神好似姨姨嗰陣時我好感動，有機會真係想同佢傾多幾句。

淑梅姐 ：你係咪一直喺溫哥華

潘文皓： 其實6年級開始就喺呢邊生活喇當我知道有呢套電影，我一定要睇，裡面一定會講好多有關媽咪同姨姨嘅事，爹哋 、細佬都有睇印象中，媽咪（梅愛芳）係一個好稱職嘅媽咪，好畀心機教我同細佬，腦海裡邊好難想到一個畫面佢鬧過我哋 。佢係一個好積極樂觀嘅人，遇到乜嘢難題都係笑住面對，正如電影情節一樣。

姨姨係一個好直、好有為 、好堅強嘅人，佢好鍾意講笑令身邊人開心，時時刻刻為人哋設想 。細個嗰時我有少少驚佢，因為佢把聲好有力量同埋威嚴，有冇俾佢鬧過我唔記得，但係我真係有少少驚佢，我知道佢係大明星，佢係個永不放棄嘅人，電影中佢話：『 只要有信心、世上無難事 ！』呢一句正正喺佢生命話俾我哋聽。

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淑梅姐：你知道姨姨一直搵你哋你知道姨姨一直搵你哋嗎？



潘文皓：我只係呢一排先知道……當年我哋唔喺香港，唔知佢搵我哋，如果知道，爹哋一定會帶我同細佬返嚟見佢，所以當我知道佢一直有心搵我哋，亦係佢臨終前一個心願，我真係覺得好難過佬返嚟見佢，所以當我知道佢一直有心搵我哋，亦係佢臨終前一個心願，我真係覺得好難過。

我而家大個咗，可以幫佢完成心願，即係佢可以搵番我哋喇！其實呢兩三年，我有同姨姨嘅fans聯繫聯繫返先至知道有呢套電影，先至知道有呢一件事。

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淑梅姐：你哋嘅近況如何？



潘文皓：我28歲，有女朋友未結婚，而家做IT工作。細佬都好好，佢都係做IT電影後期嘅電影後期工作。爹哋好好，身體好好，好健康。我都想返香港，如果可以，嚟緊呢半年內會返，上次2017年返過嚟，今次會探婆婆，佢98歲，我好想返去見佢。

淑梅姐：身為媽咪同姨姨嘅新一代有咩感覺？



潘文皓：其實當我知道今次有咁多人仲係掛住佢哋，我好感動。做媽咪嘅仔、姨姨嘅姨甥有種壓力，我好想學識佢咁樣，嗰種生活態度、處事方式，因為覺得佢種生活態度、處事方式。因為我覺得佢哋好堅強、好樂觀積極！

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淑梅姐：你喺Facebook嘅嘅中文寫得好好中文寫得好好，有咩原因呢？



潘文皓：我一直喺溫哥華生活都有睇無綫，因為有字幕，所以我記得。聽日會睇（《梅艷芳》）第四次，隔幾日睇一次，直到落畫，因為每一次都有唔同感受。我覺得Fish（廖子妤）好似我媽咪，特別佢短頭髮嘅時候，我好多時會睇返以前啲啲相。

三次睇都流眼淚嘅就係見到姨姨探媽咪，媽咪咪病床上有張相見到我同細佬，佢望住話唔知可唔可以睇住我哋長大，就係呢 一句，我聽到好難過……好遺憾佢唔可以睇到我哋長大，但，我想同媽咪講 ，佢喺天上一直看顧住我同細佬，所以我哋唔可以做一啲令佢失望嘅事，我會好好咁生活落去 。

姨姨佢嗰種精神，將所有精神同時間貢獻畀歌迷、音樂、舞台……遺憾佢冇結婚，最終嫁咗比舞台同大家，佢呢個態度好值得大家敬佩，我希望佢知道而家仲有好多人繼續愛佢，掛念佢。

我要同電影團隊講，我好多謝佢哋，呢段時間到處都有疫情，要為大家打氣，電影帶出咗呢種正能量同態度，值得我哋學習，好多謝佢哋！

淑梅姐：有咩要對媽咪同姨姨承諾？



潘文皓：就係我要好好成長，好似佢哋咁對自己同對身邊嘅人……姨姨講過希望有一晚，大家食完飯出去望住星星嘅時候，會記得佢，一個曾為我哋帶來小小歡樂嘅朋友，會記住佢個名叫做梅艷芳，我會一路一路記住佢哋，永遠以佢哋為榮 ！



於專訪最後，潘文皓更特別補充：「其實我同細佬好想多謝姨姨留俾我哋嘅教學基金，等我哋可以順順利利咁讀完大學，而家又有一份幾好嘅工作。」