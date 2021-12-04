【殘而不廢】15歲少女天生殘障雙手缺憾僅有1隻腳　勇敢追夢鋼管舞世界賽奪金

▲ 15歲少女天生殘障雙手缺憾僅有1隻腳，在鋼管舞世界賽奪金。

殘障不代表殘廢，意大利一名天生身體殘障的女生，要玩運用手腳及全身力量的鋼管舞來說，實屬不容易，可是她未有放棄追夢，努力練習克服自身的障礙，近日更在世界鋼管舞大賽奪得身障組金牌。

出生沒手掌缺小腿

綜合外媒報道，意大利15歲少女Francesca Cesarini出生雙手沒有手掌，一隻腳沒有小腿，天生殘障的她竟然選擇了很難駕馭的鋼管舞運動，她經過3年努力練習後，日前參加比賽。

今年10月21至24日舉行了世界鋼管和空中錦標賽，受疫情影響，賽制改為錄像參賽，參賽者不需齊集在同一舞台比賽。其中設有女子殘障PPLD1組別，此組別只有一名參賽者，就是Francesca Cesarini，而她獲得了金牌。

▲ Francesca不受身體限制，愛上鋼管舞運動。（IG影片截圖）

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鋼管舞比賽奪金

雖然Francesca 沒有競爭對手，但她依然很努力去應賽。她不時在Instagram分享練習影片，從中可見她戴上義肢，別人靠手掌緊握鋼管，她就用前臂去輔助，手腳肢體造出不同的動作，轉換時很流暢，而且難度很高，可以單手旋轉、倒吊整個人，優美的姿勢中展現力量，她的金牌是實至名歸。

Francesca 父母支持女兒，知道女兒自己想要甚麼，永遠活在當下，並用自己擁有的去達到目標。Francesca愛上鋼管舞運動，跟健全的同學一起學習，她要付出更多努力，但她沒有放棄，

雖然跳舞時扭曲肢體很困難，但我卻能從中感受到自由。

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Francesca 不怕將身體缺憾展現人前，她9個月大時已戴上小腿義肢，2歲半後開始嘗試戴人工前臂，但8歲時發現戴著假前臂肢令她不自在，容易依賴假肢，脫下它們便無法完成日常事，之後她決定不再使用人工前臂，包括跳鋼管舞時也不用人工前臂。

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責任編輯：羅嘉欣