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【冷血虐兒】繼父強姦虐打1歲半繼女致死　女嬰親母助藏屍保冷箱3周

親子 19:20 2021/12/04

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南韓一名29歲繼父強姦並虐打20個月大繼女致死。

南韓去年發生一宗令人髮指的命案，一名29歲繼父醉酒後，因不滿年僅20個月大的繼女哭鬧，向她施以毒手，強姦並虐打她致死。女嬰的親母不但沒及時救助女兒，更協助丈夫將女兒的屍體藏於保冷箱內3周，直至女嬰的婆婆發覺異樣才揭發命案。近日案件進行一審，檢方要求判處繼父死刑。

繼父醉酒後施暴1小時

綜合南韓傳媒報道，去年6月15日29歲的楊姓繼父凌晨醉酒後，聽到20個月大繼女的哭鬧聲感到厭煩。楊男繼而向女嬰施暴，性侵及虐打她長達約一小時，期間他曾用被子蒙著女嬰，拳打數十下，再用腳大力踩。他更將女嬰拋向牆壁，把她的腳扭斷，手段兇殘至極。

楊姓繼父性侵及虐打女嬰一個小時。（影片截圖）

女嬰受虐後傷重不治，楊男隨即聯同25歲鄭姓妻子，亦即女嬰親母處理屍體。二人藏屍一個保冷箱中，並將保冷箱放置於家中洗手間內。據知鄭女有智力障礙，平日不時遭丈夫家暴，事發時她難抵丈夫脅迫而成為共犯。

受害女嬰原與婆婆同住及由她照顧，其後夫妻帶同女兒搬走。去年7月9日，婆婆因一直聯絡不上女兒，擔心她與外孫女出事，於是上門了解，才揭發事件。

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女嬰全身瘀傷骨折皮下出血

警方接報到場時楊男已離開，鄭女當場被拘捕，其後楊男亦被警方拘捕。經當局調查後，確認女嬰生前曾遭受性侵，而且身上有多處致命性傷痕，面部、手臂、肋骨、骨盤、大腿等都有瘀傷，有多發性骨折及皮下出血。

楊男被捕後一度自稱是女嬰的生父，但DNA結果證實他說謊。他曾因犯下詐騙罪入獄，去年1月才出獄。

案件於本周三（1日）進行第一次審訊，楊男被控強姦、殺人等罪名，檢方要求判處死刑、配戴電子腳鐐45年、接受性衝動藥物治療15年等。至於鄭女則被控非法棄置屍體罪，檢方要求判處5年有期徒刑。

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責任編輯︰王明芳

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