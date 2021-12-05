【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算

▲ 梅媽發聲明跟梅啟明割席。

已故歌后梅艷芳的胞兄梅啟明日前（12月3日）入稟高院，控告投資製作《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標。不過與梅啟明感情甚好的梅媽覃美金，得悉事後大鬧兒子「財迷心竅」，決定跟親子割席。

《梅艷芳》電影票房大賣，而梅啟明則入稟高院控告出品的安樂影片侵犯他持有的「梅艷芳」商標，指出他自2004年11月24日起持有「梅艷芳」及「Anita Mui」的一般商標註冊，以及持有「梅艷芳紀念有限公司」並用以進行活動紀念阿梅。

安樂電影方面表示已交由法律團隊處理事件。而有法律界人士回覆傳媒，就指出梅啟明保障範圍涵蓋電影的防禦商標，尚未完成註冊，意味相關商標未必有效用。

【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件 覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

至於梅媽原來目前正留院，她向傳媒表示被激到入院，更聲稱拒絕梅啟明探望，曾直指兒子「財迷心竅」的梅媽，表示不清楚他入稟索償一事，亦不想知道，一切跟自己無關。

梅媽發聲明

梅媽昨日亦發出聲明，與子割席，聲明稱：「本人梅覃美金就兒子梅啟明最近入稟法院向安樂影片有限公司索賠侵權一事，查本人從未參與此事件，亦不會參與此後相關事宜及評論，特此發出聲明。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，梅啟明接受傳媒訪問，對於有律師指他仍未完成註冊，他強調早已生效，堅持家入稟法庭。

至於梅媽割席一事，梅啟明則指跟母親沒有事，今次是他自己一人入稟，但如母親不撐就沒辦法。