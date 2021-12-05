  • 20°C
香港時間 : 20211205日 (週日) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】私家車清水灣道疑失控撞壆　25歲死者據悉是演員成奎安男孫

社會 10:29 2021/12/05

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

近百人在肇事現場進行路祭儀式，有人激動不適需攙扶。（黃傑偉攝）

西貢發生致命交通意外，有私家車懷疑失控撞花糟，25歲男司機送院搶救後證實死亡。據了解，死者是已故藝人「大傻」成奎安男孫，叫成俊賢；「大傻」生前對男孫疼愛有加。成俊賢死訊經由其父親，成奎安兒子證實，他接受傳媒電話訪問時承認事件，但不願多談。

事發在清水灣道，警方在今日（5日）凌晨4時12分接報，指一輛私家車往西貢方向行駛當駛至近清水灣道與大學道交界一迴旋處時，據報失控撞向石壆，再撞向花槽並翻側該名25歲男司機被困車內，由消防員救出。他頭部嚴重受傷，昏迷被送往將軍澳醫院救治，於凌晨5時被證實死亡。警方正調查事故原因。

今日下午有近百人在肇事現場進行路祭儀式，神情哀傷，有人激動不適需攙扶。

    點擊圖片放大


最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：余思嵐、黃傑偉

相關文章

【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】
18:02 2021/12/04
【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】
【航空發展】港府致力建設大灣區航空產業群　料三跑增加每年客運能力至約1.2億人次
12:05 2021/12/04
【航空發展】港府致力建設大灣區航空產業群　料三跑增加每年客運能力至約1.2億人次
【港康碼】薛永恒稱稍後公布轉粵康碼詳情　過關後屬高風險人士須交行蹤予內地
13:43 2021/12/04
【港康碼】薛永恒稱稍後公布轉粵康碼詳情　過關後屬高風險人士須交行蹤予內地
【新冠肺炎】8旬染疫翁留醫一周今情況危殆　打齊2劑復必泰仍染L452R變種病毒
14:42 2021/12/04
【新冠肺炎】8旬染疫翁留醫一周今情況危殆　打齊2劑復必泰仍染L452R變種病毒

你可能感興趣

【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】
18:02 2021/12/04
【國家隊訪港】金牌選手表演體操、游泳多個項目　劍神張家朗現身笑稱未用獎金【不斷更新】
【航空發展】港府致力建設大灣區航空產業群　料三跑增加每年客運能力至約1.2億人次
12:05 2021/12/04
【航空發展】港府致力建設大灣區航空產業群　料三跑增加每年客運能力至約1.2億人次
【港康碼】薛永恒稱稍後公布轉粵康碼詳情　過關後屬高風險人士須交行蹤予內地
13:43 2021/12/04
【港康碼】薛永恒稱稍後公布轉粵康碼詳情　過關後屬高風險人士須交行蹤予內地
交通事故 清水灣 消防員 新冠肺炎疫情 經濟 將軍澳醫院 香港 將軍澳 交通

最高瀏覽

【梅艷芳】梅姐失聯21年大姨甥潘文皓談近況　梅愛芳長子：媽咪在天上一直看顧住我同細佬
18:13 2021/12/04
【梅艷芳】梅姐失聯21年大姨甥潘文皓談近況　梅愛芳長子：媽咪在天上一直看顧住我同細佬
【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊
16:43 2021/12/04
【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊
【不孝子女】送8子女赴美升學全讀完博士　92歲退休教授爸被棄老人院鬱鬱而終
16:09 2021/12/04
【不孝子女】送8子女赴美升學全讀完博士　92歲退休教授爸被棄老人院鬱鬱而終