【交通意外】私家車清水灣道疑失控撞壆　25歲死者據悉是演員成奎安男孫

▲ 近百人在肇事現場進行路祭儀式，有人激動不適需攙扶。（黃傑偉攝）

西貢發生致命交通意外，有私家車懷疑失控撞花糟，25歲男司機送院搶救後證實死亡。據了解，死者是已故藝人「大傻」成奎安男孫，叫成俊賢；「大傻」生前對男孫疼愛有加。成俊賢死訊經由其父親，成奎安兒子證實，他接受傳媒電話訪問時承認事件，但不願多談。

事發在 清水灣道，警方在今日（5日） 凌晨4時12分接報，指一輛私家車往西貢方向行駛 ， 當駛至近清水灣道與大學道交界一迴旋處時，據報失控撞向石壆，再撞向花槽並翻側 。 該名25歲男司機被困車內，由消防員救出。他頭部嚴重受傷，昏迷被送往將軍澳醫院救治，於凌晨5時被證實死亡。警方正調查事故原因。

今日下午有近百人在肇事現場進行路祭儀式，神情哀傷，有人激動不適需攙扶。

▼ 點擊圖片放大



最新熱門影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：余思嵐、黃傑偉